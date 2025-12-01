¿Cuáles fueron las promesas de campaña que Xiomara Castro y Libre no cumplieron en cuatro años?

El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) con Xiomara Castro concluirá y estas son las promesas de campaña que no lograron cumplir en sus cuatro años de mandato, varias de esas promesas afectándoles para que la población no votara por ellos. Este es el listado.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos. Libre con Rixi Moncada aparece en tercer lugar y muy rezagada.
¿Cuáles fueron estas promesas que Xiomara Castro y Libre no pudieron cumplir? Castro Sarmiento terminará su mandato en la segunda quincena del mes de enero.
CICIH: La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) fue una bandera de campaña de la mandataria. Sin embargo, durante la negociación con Naciones Unidas, el gobierno no aceptó todo lo que el órgano supranacional propuso para tener una CICIH independiente. Por ejemplo, Naciones Unidas pidió revisar la Ley de Amnistía Política que otorgó cartas de libertad a funcionarios del gobierno. La firma del acuerdo al final no se terminará dando.
Venta del avión presidencial: Otra promesa de campaña recordada por la población. Al final, la administración de la presidenta Castro decidió no terminar vendiendo la aeronave y la traspasaron a las Fuerzas Armadas. El 27 de agosto del presente, EL HERALDO confirmó en exclusiva que el avión no iba a ser vendido. "El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña para usos múltiples, es decir, deja de ser avión presidencial", confirmó el viceministro de Defensa, Orlando Garner.
Valor del lempira ante el dólar: En su campaña y durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro cuestionó muchas veces que el cambio del lempira ante el dólar era de 24, diciendo que había que parar eso. No obstante, en mayo del 2025 el cambio superó la barrera de L26.0354 y ha seguido a la alza.
Centro Cívico Gubernamental (CCG): En campaña, la presidenta dijo que iba a convertir el CCG en "un hospital y de los más modernos de Centroamérica". Sin embargo, al llegar al poder se dio cuenta de que esto no era posible. Expertos detallan que el CCG nunca se hizo y no puede acoger un hospital.
Peajes: Quitar los peajes también fue otra promesa de campaña, algo que no se dio. Ya estando en el poder se detalló que el contrato con la concesionaria lo impedía y lo que se ha ido haciendo es frenar los aumentos a la tarifa cada año.
Cuenta del Milenio: Durante el primer año de gobierno, funcionarios como Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dijo: "Creo que vamos a aprobar la evaluación para elegibles a la Cuenta del Milenio", algo que no sucedió. Posteriormente, el actual gobierno achacó la responsabilidad a la metodología de evaluación y qué organizaciones de sociedad civil hablan mal de la actual administración. Lo que pudieron hacer en este 2025 es que Honduras sea elegible, pero sin conseguir acceder al compacto de fondos. En 2023, Honduras fue elegible y con evaluación de los últimos años de mandato de Juan Orlando Hernández.
Gobierno austero: Castro Sarmiento prometió un gobierno austero, pero eso no se pregonó, ya que muchos de sus funcionarios ganan más que ella, algunos hasta más de 300 mil lempiras al mes. Ella dio una orden a muchos funcionarios de bajarse sus salarios y que nadie debería ganar más que ella, muchos hicieron caso omiso.
Tasa de interés: En campaña, la presidenta habló de reducir las tasas de interés en bancos. Sin embargo, con el acuerdo dado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el presente año hubo un ajuste a la Tasa de Política Monetaria (TPM) que incrementó las tasas en el sistema bancario. Para vivienda, lo que hizo el gobierno es subsidiar el porcentaje que se incrementó.
Militares a sus cuarteles: Cuando fue oposición, esta fue una frase de Xiomara Castro y de todo Libre, de enviar a los militares a sus cuarteles. Ya en el poder, los convirtieron en sus aliados y a varios de ellos se les designó en puestos dentro del gabinete, como a José Jorge Fortín. El actual jefe de las FF AA, José Jorge Fortín, se convirtió en un bastión importante del partido de gobierno.