¿Cuáles fueron las promesas de campaña que Xiomara Castro y Libre no cumplieron en cuatro años?

Cuenta del Milenio: Durante el primer año de gobierno, funcionarios como Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dijo: "Creo que vamos a aprobar la evaluación para elegibles a la Cuenta del Milenio", algo que no sucedió. Posteriormente, el actual gobierno achacó la responsabilidad a la metodología de evaluación y qué organizaciones de sociedad civil hablan mal de la actual administración. Lo que pudieron hacer en este 2025 es que Honduras sea elegible, pero sin conseguir acceder al compacto de fondos. En 2023, Honduras fue elegible y con evaluación de los últimos años de mandato de Juan Orlando Hernández.