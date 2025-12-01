PL a pocos votos del PN: Asfura se pronuncia tras la reducción de su ventaja en elecciones

Luego de que la ventaja inicial que tenía el Partido Nacional sobre el Partido Liberal se redujera de más de 20,000 votos a apenas 515, el candidato presidencial Nasry Asfura se pronunció este lunes ante sus militantes y llamó a mantener la calma.
"Hoy hay un contingente completo, dos helicópteros trayendo todas las actas originales aquí a nuestras sedes", explicó Asfura, destacando la logística que su partido ha desplegado para controlar su propio conteo de votos.
Asfura sostuvo que el Partido Nacional tiene el conteo de los votos, basado en las "actas que le corresponden como partido", y aseguró que los números que ellos manejan son distintos a los que aparecen en pantalla (Medios de comunicación y CNE).
"Con toda la información que tenemos del CNE, con esa misma información, los números son distintos a lo que hoy está saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado", aseguró el presidenciable.
"Honduras, quiero que quede claro, ante mi seriedad, yo no vengo a proclamarme aquí, solo vengo a decir: tengamos paciencia y nos vamos a dar cuenta de la realidad", afirmó Asfura, enfatizando que no busca adelantarse a los resultados oficiales.
Asfura detalló que "hay varios departamentos que ya los tenemos contabilizados, donde la diferencia es bastante a favor del Partido Nacional", y pidió a los militantes mantener la calma y la tranquilidad mientras continúa el proceso de conteo.
Asfura dio el paso a un miembro de su equipo, quien explicó el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados (TREP) del Partido Nacional. "Fue el único partido que tuvo acceso al 100 % de los centros de votación", indicó Fernando, responsable del sistema dentro del equipo del candidato.
De acuerdo con la plataforma de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la diferencia, que en la mañana era de menos de 5,000 votos, cayó a un margen mínimo de 515 sufragios a mediodía de este lunes 1 de diciembre.
Según los datos oficiales, hasta el medio día de este 1 de diciembre, ya que la página del CNE está caída, Asfura registra el 39.91 % de los votos, equivalente a 749,022 sufragios, mientras que Salvador Nasralla obtiene el 39.89 %, para 748,507 votos.
Ante este panorama, Asfura reiteró que "los números van a hablar después" y pidió paciencia, resaltando que la prioridad es respetar el proceso electoral y esperar la contabilización definitiva de todas las actas.