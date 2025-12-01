  1. Inicio
PL a pocos votos del PN: Asfura se pronuncia tras la reducción de su ventaja en elecciones

Tras pasar de liderar por más de 20,000 votos a apenas 515 sufragios, Nasry Asfura se pronunció este lunes y llamó a la tranquilidad

  • 01 de diciembre de 2025 a las 16:01
Luego de que la ventaja inicial que tenía el Partido Nacional sobre el Partido Liberal se redujera de más de 20,000 votos a apenas 515, el candidato presidencial Nasry Asfura se pronunció este lunes ante sus militantes y llamó a mantener la calma.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
"Hoy hay un contingente completo, dos helicópteros trayendo todas las actas originales aquí a nuestras sedes", explicó Asfura, destacando la logística que su partido ha desplegado para controlar su propio conteo de votos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Asfura sostuvo que el Partido Nacional tiene el conteo de los votos, basado en las "actas que le corresponden como partido", y aseguró que los números que ellos manejan son distintos a los que aparecen en pantalla (Medios de comunicación y CNE).

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
"Con toda la información que tenemos del CNE, con esa misma información, los números son distintos a lo que hoy está saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado", aseguró el presidenciable.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
"Honduras, quiero que quede claro, ante mi seriedad, yo no vengo a proclamarme aquí, solo vengo a decir: tengamos paciencia y nos vamos a dar cuenta de la realidad", afirmó Asfura, enfatizando que no busca adelantarse a los resultados oficiales.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Asfura detalló que "hay varios departamentos que ya los tenemos contabilizados, donde la diferencia es bastante a favor del Partido Nacional", y pidió a los militantes mantener la calma y la tranquilidad mientras continúa el proceso de conteo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Asfura dio el paso a un miembro de su equipo, quien explicó el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados (TREP) del Partido Nacional. "Fue el único partido que tuvo acceso al 100 % de los centros de votación", indicó Fernando, responsable del sistema dentro del equipo del candidato.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
De acuerdo con la plataforma de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la diferencia, que en la mañana era de menos de 5,000 votos, cayó a un margen mínimo de 515 sufragios a mediodía de este lunes 1 de diciembre.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Según los datos oficiales, hasta el medio día de este 1 de diciembre, ya que la página del CNE está caída, Asfura registra el 39.91 % de los votos, equivalente a 749,022 sufragios, mientras que Salvador Nasralla obtiene el 39.89 %, para 748,507 votos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Ante este panorama, Asfura reiteró que "los números van a hablar después" y pidió paciencia, resaltando que la prioridad es respetar el proceso electoral y esperar la contabilización definitiva de todas las actas.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
