Empate técnico y giro político: claves para entender las elecciones en Honduras 2025

Mientras la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, solicitaba prudencia a la ciudadanía y a los contendientes políticos ante la diferencia mínima, el candidato Salvador Nasralla utilizaba la plataforma X para declarar, basado en sondeos internos, que su partido lo proyecta como el vencedor con el 44,6 % de la votación, frente al 39,8 % de Asfura.