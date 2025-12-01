  1. Inicio
Empate técnico y giro político: claves para entender las elecciones en Honduras 2025

El estrecho margen entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, la caída de Libre y el retorno de los partidos tradicionales marcan unos comicios tensos y reñidos en Honduras

  • 01 de diciembre de 2025 a las 15:56
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó un virtual empate técnico entre los principales contendientes a la presidencia de Honduras, Nasry Asfura y Salvador Nasralla. El Sistema de Resultados Preliminares (TREP) ha finalizado y comenzará el proceso de escrutinio.

Foto: Estalin Irías| ELHERALDO
El estrecho margen, que ubicaba a Asfura con 749,022 votos (39,91%) y a Nasralla con 748,507 votos (39,89%) al 57% del conteo, refleja una contienda extremadamente reñida.

 Foto: EL HERALDO
La contienda electoral ratifica el resurgimiento de los históricos partidos Nacional y Liberal, después de un periodo de gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
La candidata de Libre, Rixi Moncada, quedó relegada a un tercer puesto, obteniendo 359.584 votos (19,16%). Según expresó en sus redes sociales guardará silencio y mencionó que esperará el resultado de las 100% de las actas.

 Foto: EL HERALDO
El Partido Liberal busca retornar al poder tras 16 años de ausencia, mientras que el Partido Nacional podría gobernar nuevamente después de solo un periodo fuera del Ejecutivo.

 Foto: EL HERALDO
Mientras la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, solicitaba prudencia a la ciudadanía y a los contendientes políticos ante la diferencia mínima, el candidato Salvador Nasralla utilizaba la plataforma X para declarar, basado en sondeos internos, que su partido lo proyecta como el vencedor con el 44,6 % de la votación, frente al 39,8 % de Asfura.

 Foto: EL HERALDO
Pese a la autoproyección, Nasralla aclaró que su mensaje no constituía una autoproclamación de victoria.

 Foto: EL HERALDO
Pocos días antes de la votación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al emitir un respaldo explícito a la candidatura de Nasry Asfura. Este apoyo incluyó la advertencia de que si él no ganaba, se suspendería la asistencia económica para Honduras.

 Foto: EFE
La declaración de Trump también anunciaba la intención de indultar al exmandatario hondureño del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en 2024 en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas.

 Foto: archivo
La elección presidencial plantea dudas sobre la futura política exterior de Honduras, específicamente en lo referente a las relaciones diplomáticas con Taiwán y China. La actual presidenta rompió lazos con Taiwán en 2023 para establecer vínculos con Pekín.

Foto: EL HERALDO
Ambos candidatos principales han manifestado posturas similares a favor de revertir esta decisión: Asfura prometió restablecer la relación con la isla asiática.

 Foto: EL HERALDO
Mientras que Nasralla declaró que buscaría mantener únicamente la relación económica con China, reanudando lazos con Taiwán y rompiendo con Venezuela.

 Foto: EL HERALDO
Ante la mínima ventaja de 515 votos que separa a los contendientes, la máxima autoridad electoral, a través de su presidenta Ana Paola Hall, enfatizó la necesidad de mantener la tranquilidad.

Foto: EL HERALDO
