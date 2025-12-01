  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN

Un total de 128 diputados serán electos para el Congreso Nacional, quienes estarán durante el período 2026-2030; el Partido Liberal y el Partido Nacional están logrando mayoría calificada

  • 01 de diciembre de 2025 a las 14:49
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
1 de 28

Desde nuevos rostros hasta otros que buscan la reelección por un curul en el Congreso Nacional, estos son algunos de los nombres más conocidos que estarán quedando como diputados para el próximo gobierno. Aunque hasta el momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha oficializado los resultados, estos son los candidatos que han logrado obtener la mayor cantidad de votos en sus respectivos departamentos. (Información actualizada hasta las 4:00 pm).

 Foto: sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
2 de 28

Yury Cristhian Sabas Gutiérrez, del Partido Liberal de Honduras, con 12,710 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
3 de 28

Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal de Honduras, con 10,572 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
4 de 28

Isis Carolina Cuéllar Erazo, del Partido Libertad y Refundación, con 8,739 votos

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
5 de 28

Carlos Alberto Umaña David, del Partido Liberal de Honduras, con 64,929 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
6 de 28

Marlon Guillermo Lara Orellana, del Partido Liberal de Honduras, con 64,106 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
7 de 28

Roberto Enrique Cosenza Hernández, del Partido Nacional de Honduras, con 32,980 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
8 de 28

Roberto Pineda Chacón, del Partido Liberal de Honduras, con 63,226 votos.

 Foto: Grupo Opsa
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
9 de 28

Rolando Contreras Mendoza, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 10,512 votos

 Foto: Grupo Opsa
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
10 de 28

Arnold Daniel Burgos Borjas, del Partido Nacional de Honduras, con 47,365 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
11 de 28

Iroska Lindaly Elvir Flores, del Partido Liberal de Honduras, con 42,439 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
12 de 28

Lissi Marcela Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras, con 46,112 votos

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
13 de 28

Sarai Pamela Espinal López, del Partido Liberal de Honduras, con 41,535 votos.

 Foto: El Heraldo
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
14 de 28

Edgardo Rashid Mejía Giannini, del Partido Liberal de Honduras, con 40,579 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
15 de 28

Kritza Jerlin Pérez Gallegos, del Partido Libertad y Refundación, con 28,796 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
16 de 28

José Salomón Nazar Ordoñez, del Partido Liberal de Honduras, con 37,660 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
17 de 28

Sara Elizabeth Estrada Zavala, del Partido Nacional de Honduras, con 45,019 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
18 de 28

Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal de Honduras, con 36,222 votos

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
19 de 28

Hugo Rolando Noé Pino, del Partido Libertad y Refundación, con 28,587 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
20 de 28

Alia Niño Kafaty, del Partido Liberal de Honduras, con 35,638 votos.

 Foto: El Heraldo
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
21 de 28

Oswaldo José Ramos Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, con 44,171 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
22 de 28

Clara Marisabel López Pérez, del Partido Libertad y Refundación, con 28,159 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
23 de 28

Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, con 22,753 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
24 de 28

José Carlentón Dávila Mondragón, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 9,704 votos.

 Foto: El Heraldo
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
25 de 28

Luz Ernestina Mejía Portillo, del Partido Liberal de Honduras, con 34,950 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
26 de 28

Luz Angélica Smith Mejía, del Partido Libertad y Refundación, con 20,356 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
27 de 28

José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional de Honduras, con 7,556 votos.

 Foto: El Heraldo
Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN
28 de 28

Josué Fabricio Carbajal Sandoval, del Partido Libertad y Refundación, con 4,766 votos.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos