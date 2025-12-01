Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN

Desde nuevos rostros hasta otros que buscan la reelección por un curul en el Congreso Nacional, estos son algunos de los nombres más conocidos que estarán quedando como diputados para el próximo gobierno. Aunque hasta el momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha oficializado los resultados, estos son los candidatos que han logrado obtener la mayor cantidad de votos en sus respectivos departamentos. (Información actualizada hasta las 4:00 pm).