Iroshka, Tomás y hasta Godofredo: candidatos a diputados que estarían quedando en el CN

Desde nuevos rostros hasta otros que buscan la reelección por un curul en el Congreso Nacional, estos son algunos de los nombres más conocidos que estarán quedando como diputados para el próximo gobierno. Aunque hasta el momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha oficializado los resultados, estos son los candidatos que han logrado obtener la mayor cantidad de votos en sus respectivos departamentos. (Información actualizada hasta las 4:00 pm).
Yury Cristhian Sabas Gutiérrez, del Partido Liberal de Honduras, con 12,710 votos.
Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal de Honduras, con 10,572 votos.
Isis Carolina Cuéllar Erazo, del Partido Libertad y Refundación, con 8,739 votos
Carlos Alberto Umaña David, del Partido Liberal de Honduras, con 64,929 votos.
Marlon Guillermo Lara Orellana, del Partido Liberal de Honduras, con 64,106 votos.
Roberto Enrique Cosenza Hernández, del Partido Nacional de Honduras, con 32,980 votos.
Roberto Pineda Chacón, del Partido Liberal de Honduras, con 63,226 votos.
Rolando Contreras Mendoza, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 10,512 votos
Arnold Daniel Burgos Borjas, del Partido Nacional de Honduras, con 47,365 votos.
Iroska Lindaly Elvir Flores, del Partido Liberal de Honduras, con 42,439 votos.
Lissi Marcela Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras, con 46,112 votos
Sarai Pamela Espinal López, del Partido Liberal de Honduras, con 41,535 votos.
Edgardo Rashid Mejía Giannini, del Partido Liberal de Honduras, con 40,579 votos.
Kritza Jerlin Pérez Gallegos, del Partido Libertad y Refundación, con 28,796 votos.
José Salomón Nazar Ordoñez, del Partido Liberal de Honduras, con 37,660 votos.
Sara Elizabeth Estrada Zavala, del Partido Nacional de Honduras, con 45,019 votos.
Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal de Honduras, con 36,222 votos
Hugo Rolando Noé Pino, del Partido Libertad y Refundación, con 28,587 votos.
Alia Niño Kafaty, del Partido Liberal de Honduras, con 35,638 votos.
Oswaldo José Ramos Aguilar, del Partido Nacional de Honduras, con 44,171 votos.
Clara Marisabel López Pérez, del Partido Libertad y Refundación, con 28,159 votos.
Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, con 22,753 votos.
José Carlentón Dávila Mondragón, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 9,704 votos.
Luz Ernestina Mejía Portillo, del Partido Liberal de Honduras, con 34,950 votos.
Luz Angélica Smith Mejía, del Partido Libertad y Refundación, con 20,356 votos.
José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional de Honduras, con 7,556 votos.
Josué Fabricio Carbajal Sandoval, del Partido Libertad y Refundación, con 4,766 votos.