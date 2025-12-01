Pese a escándalo de Sedesol, Isis Cuéllar entre diputados electos en Copán, según preliminares

De acuerdo con los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Isis Cuellar, reconocida por el escándalo de Sedesol, estaría figurando entre los diputados electos durante los comicios del 30 de noviembre por el partido Libertad y Refundación, en el departamento de Copán.
Cuellar, quien presuntamente fue separada de cargos en la directiva del Congreso Nacional tras su vinculación en el escandaloso caso de corrupción con fondos sociales conocido como "chequesol", busca nuevamente un curul en el hemiciclo.
Según los datos, la aspirante de Libre figura con 8,739 votos, ubicándose detrás de dos candidatos Roy Dagoberto Cruz Pérez y Juan Carlos Lagos Fuentes del Partido Nacional y de Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal.
A pesar de la tendencia, se sabe que los resultados no son definitivos, ya que hasta el último corte del CNE, realizado en horas de la mañana, se había procesado solamente el 55.87% de las actas, equivalentes a 10,701 de 19,152.
Por lo tanto, las posiciones en lista de los aspirantes a diputados podría variar a medida que se procesen las actas y datos oficiales.
Recientemente, en sus redes sociales compartió una publicación en la que adjuntó una fotografía de ella tras los comicios en Copán y escribió: "Por Copán, por Honduras, por nuestros sueños", despertando la indignación de un grupo de usuarios de redes sociales.
"Gracias por ayudar a Libre a perder con ese caso de corrupción. Usted es una heroína, gracias por ayudar al país a ver quienes eran". "A seguir robando". "Vamos por mas cheques, robándole al pueblo", son solo algunos del sinfín de mensajes de internautas en la publicación de Cuellar.
El escándalo de "chequesol", se destapó tras denuncias de irregularidades en la entrega de fondos sociales, que supuestamente favorecieron a personas cercanas a Cuellar, y vinculadas a Libre.
La presidenta Xiomara Castro ordenó una investigación y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició una auditoría especial para esclarecer el destino de esos fondos públicos.
Entre los involucrados figura José Carlos Cardona, exministro de Sedesol, quien dejó su cargo tras las acusaciones, y también se señala a Cuéllar, quien habría coordinado la entrega de fondos con fines políticos.
Al respecto, este lunes -1 de diciembre- José Carlos Cardona le dejó un mensaje contundente en el que le pide que responda por el destino de los fondos relacionados con el caso de corrupción en mención.
"Isis Carolina Cuellar espero te presentes voluntariamente al Ministerio Público como yo lo he hecho y expresado varias veces. Debes responder por lo que hiciste con esos cheques, llevándote las vidas profesionales y honor de muchos de nosotros por delante", manifestó Cardona.
A pesar de las acusaciones y su situación legal, Isis Cuéllar mantiene su intención de seguir en la política.
Sorprendentemente, a pesar del escándalo, los resultados preliminares del CNE indican que aún cuenta con respaldo en su departamento, Copán.