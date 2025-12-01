Elecciones Honduras 2025: Actuales diputados que no están siendo reelectos a nivel nacional

¿Quiénes son los actuales diputados que no están siendo reelectos a nivel nacional en las elecciones generales 2025? Estos son los congresistas que se están despidiendo tras los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las elecciones en Honduras se realizaron el domingo 30 de noviembre y hasta el mediodía de este 1 de diciembre apenas 515 votos había de diferencia entre Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal.
Por Choluteca se eligen 9 diputados y uno que está quedando fuera es Edgardo Loucel del Partido Nacional.
Siempre por Choluteca le está diciendo adiós a curul el congresista Geovanny Martínez del partido Libertad y Refundación (Libre).
Nos mantenemos en Choluteca y Francis Argeñal, del Partido Nacional, tampoco está logrando quedar entre los 9 candidatos de ese departamento.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, está quedando fuera en Cortés donde se eligen 20 parlamentarios. Hasta el mediodía se encontraba en la posición 51 y es casi un hecho que no será reelecto.
Ramón Barrios, al igual que Redondo de Libre en Cortés, estaba en la posición 46 y le está diciendo adiós a la reelección como congresista.
Otro diputado de Cortés que no está saliendo reelecto es Netzer Mejía que estaba en la posición número 56.
Otro de Libre en Cortés es Samuel Madrid que se ubicaba en la posición 41 y es casi un hecho que no será reelecto.
Karen Martínez, diputada del Partido Anticorrupción (PAC), tampoco está siendo reelecta en Cortés al estar en el lugar 77. En esta ocasión buscaba el voto por el PINU.
Revisamos en Francisco Morazán donde Marco Eliud Girón de Libre no está quedando entre los 23 del departamento.
Juan Barahona tampoco está siendo reelecto entre los 23 de Francisco Morazán, otro congresista de Libertad y Refundación.
Antonio Rivera Callejas se suma al listado de congresistas que, de momento, no está siendo reelecto en Francisco Morazán. El diputado del Partido Nacional estaría a las puertas de decir adiós a su curul tras muchos años.