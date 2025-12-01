  1. Inicio
Lunes en silencio y con expectativas en los resultados: vacías sedes políticas del PL y PN

Las sedes políticas del PL y del PN amanecieron vacías este lunes, con un ambiente de calma y expectativa, mientras el país aguarda los resultados finales tras una jornada electoral

  • 01 de diciembre de 2025 a las 13:11
Lunes en silencio y con expectativas en los resultados: vacías sedes políticas del PL y PN
1 de 10

Con los nervios a flor de piel, militantes liberales y nacionalistas permanecen en silencio ante las cifras que, por una mínima diferencia de votos, no los posiciona en el primer lugar. Sus sedes políticas están vacías.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
2 de 10
2 de 10

En completo silencio y vacías se encuentran las sedes políticas del Partido Liberal y del Partido Nacional, tras una extensa jornada donde millones de hondureños ejercieron el sufragio.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
3 de 10
3 de 10

Así luce desde tempranas horas de este lunes ela sede del Partido Liberal: la bandera ondea en plena soledad.

 Daniela Zepeda
4 de 10
4 de 10

Las calles de Tegucigalpa amanecieron en silencio, pero con serenidad, todos a la expectativa de los resultados finales que están reñidos entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
5 de 10
5 de 10

Los liberales se encuentran con ánimos de esperanza, ya que, a medida avanzan los resultados, se acercan a alcanzar a Nasry Asfura, quien en el primer cierre aventajaba por más de 20,000 votos.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
6 de 10
6 de 10

A un día de las elecciones generales en Honduras, la tranquilidad y la esperanza invadieron las calles, y las personas circulaban como un día normal, sin contratiempos.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
7 de 10
7 de 10

La sede del Partido Nacional tampoco amaneció diferente; estuvo desolada, con pocas personas y expectantes a los resultados de las elecciones generales en Honduras.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
8 de 10
8 de 10

EL HERALDO visitó a tempranas horas de este lunes 1 de diciembre y así constató que las sedes estaban solas, después de una larga jornada electoral.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
9 de 10
9 de 10

Cabe destacar que la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ya finalizó, según posteó al mediodía Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
10 de 10
10 de 10

"Quiero informarles que el TREP ha finalizado y hace unas horas, con el 57.03 % de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Partido Nacional", posteó Hall.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
