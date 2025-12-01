Lunes en silencio y con expectativas en los resultados: vacías sedes políticas del PL y PN

Con los nervios a flor de piel, militantes liberales y nacionalistas permanecen en silencio ante las cifras que, por una mínima diferencia de votos, no los posiciona en el primer lugar. Sus sedes políticas están vacías.
En completo silencio y vacías se encuentran las sedes políticas del Partido Liberal y del Partido Nacional, tras una extensa jornada donde millones de hondureños ejercieron el sufragio.
Así luce desde tempranas horas de este lunes ela sede del Partido Liberal: la bandera ondea en plena soledad.
Las calles de Tegucigalpa amanecieron en silencio, pero con serenidad, todos a la expectativa de los resultados finales que están reñidos entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.
Los liberales se encuentran con ánimos de esperanza, ya que, a medida avanzan los resultados, se acercan a alcanzar a Nasry Asfura, quien en el primer cierre aventajaba por más de 20,000 votos.
A un día de las elecciones generales en Honduras, la tranquilidad y la esperanza invadieron las calles, y las personas circulaban como un día normal, sin contratiempos.
La sede del Partido Nacional tampoco amaneció diferente; estuvo desolada, con pocas personas y expectantes a los resultados de las elecciones generales en Honduras.
EL HERALDO visitó a tempranas horas de este lunes 1 de diciembre y así constató que las sedes estaban solas, después de una larga jornada electoral.
Cabe destacar que la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) ya finalizó, según posteó al mediodía Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
"Quiero informarles que el TREP ha finalizado y hace unas horas, con el 57.03 % de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Partido Nacional", posteó Hall.