Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre

La sede del partido Libertad y Refundación (Libre) luce completamente desolada este lunes 1 de diciembre, tras el desarrollo de las elecciones generales 2025.
Alrededor de las 10:00 de la noche del domingo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó los primeros resultados de las elecciones generales.
Los datos reflejaron una ventaja para el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura. Lo que generó cierto tinte desánimo en la oposición.
Sin embargo, la mayor decepción fue para el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quien resultó en tercer lugar.
La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, decidió no dar declaraciones la noche de las elecciones. Sin embargo, aseguró que saldría a dar una conferencia este lunes a la 1:00 de la tarde.
Algunos militantes del partido ya han llegado a la sede para conocer si se desarrollará la conferencia. "Estamos esperando a la candidata", dijeron algunas de las personas que se encontraban en el lugar.
Pese a ello, la sede sigue luciendo bastante desolada y con un tinte de tristeza por los resultados que los dejan entre los menos votados.
Hasta el momento, los resultados siguen estando del lado de Nasry Asfura, sin embargo, son menos de 500 votos los que lo separan de Salvador Nasralla.
Los datos que se proyectan mantienen en incertidumbre a la población hondureña. Mientras que, Libre se mantiene sin esperanza alguna.
Algunos funcionarios del oficialismo como Mario Moncada y Octavio Pineda ya aceptaron la derrota y aseguraron que el gobierno de Xiomara Castro quedará marcado en la historia de Honduras.