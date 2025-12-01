  1. Inicio
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre

La sede del partido Libertad y Refundación (Libre) luce en completa soledad este lunes 1 de diciembre, tras el desarrollo de las elecciones generales

  • 01 de diciembre de 2025 a las 11:58
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
1 de 10

La sede del partido Libertad y Refundación (Libre) luce completamente desolada este lunes 1 de diciembre, tras el desarrollo de las elecciones generales 2025.

 Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
2 de 10

Alrededor de las 10:00 de la noche del domingo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó los primeros resultados de las elecciones generales.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
3 de 10

Los datos reflejaron una ventaja para el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura. Lo que generó cierto tinte desánimo en la oposición.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
4 de 10

Sin embargo, la mayor decepción fue para el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quien resultó en tercer lugar.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
5 de 10

La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, decidió no dar declaraciones la noche de las elecciones. Sin embargo, aseguró que saldría a dar una conferencia este lunes a la 1:00 de la tarde.

 Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
6 de 10

Algunos militantes del partido ya han llegado a la sede para conocer si se desarrollará la conferencia. "Estamos esperando a la candidata", dijeron algunas de las personas que se encontraban en el lugar.

 Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
7 de 10

Pese a ello, la sede sigue luciendo bastante desolada y con un tinte de tristeza por los resultados que los dejan entre los menos votados.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
8 de 10

Hasta el momento, los resultados siguen estando del lado de Nasry Asfura, sin embargo, son menos de 500 votos los que lo separan de Salvador Nasralla.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
9 de 10

Los datos que se proyectan mantienen en incertidumbre a la población hondureña. Mientras que, Libre se mantiene sin esperanza alguna.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
Completamente desolada: Así luce la sede de Libre este lunes 1 de diciembre
10 de 10

Algunos funcionarios del oficialismo como Mario Moncada y Octavio Pineda ya aceptaron la derrota y aseguraron que el gobierno de Xiomara Castro quedará marcado en la historia de Honduras.

Foto: Marvin López| EL HERALDO
