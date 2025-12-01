  1. Inicio
¿Solo fue una amenaza? Lupillo Rivera afirma que no ha recibido demanda de Belinda

Lupillo Rivera aseguró que, pese a las advertencias por su libro autobiográfico, no ha recibido ninguna notificación legal por parte de Belinda y defendió la veracidad de su relato

  • 01 de diciembre de 2025 a las 16:43
El cantante Lupillo Rivera explicó que las advertencias legales difundidas por Belinda después de la publicación de su libro autobiográfico "Tragos amargos" no se han traducido en un proceso formal.

 Fotos: Instagram | @belindapop y @lupilloriveraoficial
La aclaración surgió al ser consultado por reporteros que buscaban conocer si existía algún avance jurídico relacionado con el material donde incluyó pasajes de su vínculo con la intérprete de "Sapito".

 Foto: Instagram | @lupilloriveraoficial
Rivera publicó su autobiografía meses atrás y, tras su lanzamiento, la cantante anunció mediante un comunicado que iniciaría acciones legales por la difusión de episodios de su vida privada sin autorización.

 Fotos: Instagram | @belindapop y @lupilloriveraoficial
A raíz de esa declaración pública, el cantante ajustó varias secciones del libro para evitar repercusiones legales.

 Fotos: Instagram | @belindapop y @lupilloriveraoficial
Pese a ello, sostuvo ante los medios que no ha recibido ninguna notificación.

 Foto: Cortesía redes sociales
“Nada más en la espera, yo creo. Ninguno, todo a seguir adelante, todo sigue en pie. Todavía no (lo han demandado)”, dijo.

 Foto: Instagram | @lupilloriveraoficial
El artista subrayó que lo narrado en su obra responde a lo que vivió y que no recurrió a exageraciones ni invenciones.

 Foto: Instagram | @lupilloriveraoficial
“No se hizo nada malo, de mi parte no se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener las cosas”, recalcó.

 Foto: Instagram | @belindapop
También defendió la autenticidad de lo escrito frente a quienes han puesto en duda su versión.

 Foto: Instagram | @lupilloriveraoficial
“Toda la historia mía es la verdad, es la realidad, no hay ninguna mentira, todo fue real y hay gente que se dedica a tratar que fue mentira, pero no”.

 Foto: Instagram | @lupilloriveraoficial
Al cerrar el tema, el intérprete envió un mensaje directo a quienes han cuestionado su libro.

 Foto: Instagram | @lupilloriveraoficial
“Hay gente que le gusta y a la gente que no le gusta mi historia que no lea mi libro, que se vaya mucho a la chingada”.

 Foto: Instagram | @belindapop
