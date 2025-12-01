¿Solo fue una amenaza? Lupillo Rivera afirma que no ha recibido demanda de Belinda

El cantante Lupillo Rivera explicó que las advertencias legales difundidas por Belinda después de la publicación de su libro autobiográfico "Tragos amargos" no se han traducido en un proceso formal.
La aclaración surgió al ser consultado por reporteros que buscaban conocer si existía algún avance jurídico relacionado con el material donde incluyó pasajes de su vínculo con la intérprete de "Sapito".
Rivera publicó su autobiografía meses atrás y, tras su lanzamiento, la cantante anunció mediante un comunicado que iniciaría acciones legales por la difusión de episodios de su vida privada sin autorización.
A raíz de esa declaración pública, el cantante ajustó varias secciones del libro para evitar repercusiones legales.
Pese a ello, sostuvo ante los medios que no ha recibido ninguna notificación.
“Nada más en la espera, yo creo. Ninguno, todo a seguir adelante, todo sigue en pie. Todavía no (lo han demandado)”, dijo.
El artista subrayó que lo narrado en su obra responde a lo que vivió y que no recurrió a exageraciones ni invenciones.
“No se hizo nada malo, de mi parte no se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener las cosas”, recalcó.
También defendió la autenticidad de lo escrito frente a quienes han puesto en duda su versión.
“Toda la historia mía es la verdad, es la realidad, no hay ninguna mentira, todo fue real y hay gente que se dedica a tratar que fue mentira, pero no”.
Al cerrar el tema, el intérprete envió un mensaje directo a quienes han cuestionado su libro.
“Hay gente que le gusta y a la gente que no le gusta mi historia que no lea mi libro, que se vaya mucho a la chingada”.