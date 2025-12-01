Exmodelo Melanie Sykes, casi calva: enfermedad autoinmune le destruyó el cabello

La presentadora británica confirmó mediante un video en Instagram que enfrenta problemas de salud que la han afectado durante todo el año.
Melanie Sykes, de 55 años, explicó que padece una condición autoinmune que le ha provocado la pérdida de dos tercios de su cabello, además de inflamación generalizada en el cuerpo.
"No estoy bien, como saben, he estado enferma todo el año. Tengo una condición autoinmune, estoy perdiendo mi cabello, sigo teniendo inflamación en todas partes y estoy trabajando en mi recuperación", declaró la presentadora en el clip compartido el domingo.
En la grabación, Sykes aparece cubierta con jersey, chaqueta, bufanda y gorro. La conductora explicó que durante los últimos tres meses completó un curso de formación para instructora de meditación, aunque no pudo terminar los dos últimos días debido a su estado de salud.
"En su mayoría he estado viviendo una existencia muy, muy espiritual", añadió, mientras animaba a sus seguidores a practicar meditación.
En abril de este año, Sykes ya había compartido indicios de su pérdida capilar al mostrar su perfil lateral, donde señaló una zona calva en su cabeza.
La fotografía fue tomada durante una visita a Londres para investigar sus problemas de salud. "Estoy experimentando alopecia y problemas cardíacos debido a todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Trastorno de estrés postraumático, shock, maltrato y mala praxis", reveló en aquel momento.
En su publicación más reciente, la presentadora ofreció más detalles sobre su condición capilar. "Estoy experimentando alopecia de manera significativa. He perdido centímetros de mi línea del cabello en la parte posterior y probablemente me queda la mitad de mi pelo en este momento", explicó mientras mostraba las secciones afectadas de su cuero cabelludo.
Sykes también expresó su frustración con el sistema de salud del Reino Unido durante este proceso. "Este país debe mejorar. Nuestros servicios de salud son completamente alarmantes, salvo unos pocos y raros seres humanos decentes que escuchan sin prejuicios ni juicios", escribió la madre de dos hijos.
La presentadora reveló que ha estado lidiando con estrés e insomnio como parte de su cuadro clínico. Sin embargo, informó que está recibiendo tratamiento y que consultó con un especialista en cuero cabelludo, quien confirmó que su cabello volverá a crecer.
"He estado aprendiendo, meditando y sanando (esto está en curso). Recuerden que siempre los amo", escribió junto al video en su canal de YouTube, que relanzó tras un período de inactividad.
Sykes alcanzó la fama en 1996 con un anuncio televisivo de cerveza Boddingtons. Posteriormente desarrolló una exitosa carrera en la televisión británica, participando en programas como 'Big Breakfast' en 1997 y presentando su propio programa matinal 'Today with Des and Mel' junto al fallecido Des O'Connor en 2002.