¿Lo odia? Cara Rodríguez rompe el silencio sobre su verdadero sentir hacia Beéle

“Pues esos dos días que estuve compartiendo con todos, con todo el equipo, porque una vez fui parte del equipo, qué chimba compartir todas esas emociones. Yo era una más del público. Y lo más importante, como mamá, porque en ese momento no era Cara, en ese momento no era Camila, la ex de... sino la mamá de Ethan y Paolo. Que quería que sus hijos estaban, ellos estaban felices. Es que si te mostrara videos, ellos aplaudían, gritaban. Yo les veía a Ethan diciendo ‘Papá, aquí’. Que a mí se me aguaban los ojos, o sea, era algo muy emocionante", relató.