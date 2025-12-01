¿Lo odia? Cara Rodríguez rompe el silencio sobre su verdadero sentir hacia Beéle

La presencia de Cara Rodríguez en el Megaland de Bogotá abrió un nuevo capítulo en la percepción pública sobre su dinámica actual con Beéle, sin adelantar conclusiones pero dejando claro que se encuentra en un punto distinto al de meses atrás.
La artista habló con serenidad y transparencia en una entrevista concedida a RCN en pleno desarrollo del evento en el estadio El Campín, donde ofreció una mirada directa a su realidad personal y familiar.
Rodríguez recordó los conciertos recientes del cantante en el Movistar Arena y relató la experiencia desde una óptica íntima y desprovista de tensiones.
“Pues esos dos días que estuve compartiendo con todos, con todo el equipo, porque una vez fui parte del equipo, qué chimba compartir todas esas emociones. Yo era una más del público. Y lo más importante, como mamá, porque en ese momento no era Cara, en ese momento no era Camila, la ex de... sino la mamá de Ethan y Paolo. Que quería que sus hijos estaban, ellos estaban felices. Es que si te mostrara videos, ellos aplaudían, gritaban. Yo les veía a Ethan diciendo ‘Papá, aquí’. Que a mí se me aguaban los ojos, o sea, era algo muy emocionante", relató.
Esa escena marcó para ella un viraje que no buscó dramatizar. Afirmó que los episodios turbios ya no ocupan espacio en su presente y dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan rupturas con hijos de por medio.
“Nada, para todas esas personas que me ven que tienen conflictos con su pareja, lo primero, obviamente uno, pero los hijos, o sea, si ellos están felices. Y la verdad fue un momento chévere", dijo.
En ese mismo tono, sorprendió al plantear una dinámica distinta con el padre de sus hijos.
Dejó claro que la posibilidad de una relación cordial no solo existe sino que la considera necesaria.
“Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos, por mis hijos la verdad, y yo no tengo nada en contra de él. Yo le deseo lo más lindo del mundo y me alegra todo lo que está pasando", expresó la influenciadora.
La conversación avanzó hacia su estado emocional actual. Sin rodeos, comentó que esta etapa le ha permitido experimentar alivio y hallazgos personales que la mantienen en equilibrio.
Cuando le consultaron por la situación de su vida afectiva, respondió con una frase breve, cargada de aceptación. “Para qué nos vamos a dar mala vida, toca seguir”, afirmó con una sonrisa que reafirmó el sentido de sus palabras.