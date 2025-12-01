"¿Por qué renunciaría?": Fátima Bosch se aferra a la corona de Miss Universo

La nueva Miss Universo fue contundente al descartar cualquier posibilidad de renunciar al título pese a las acusaciones que manchan su reinado desde el día de su coronación.
Consultada por Telemundo sobre si consideraría entregar la corona para acabar con la polémica, la respuesta de Fátima Bosch fue tajante.
"Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero solo hay una verdad: yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso y pasamos las mismas pruebas... Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", declaró la modelo de 25 años.
Bosch calificó de "injusto" que su corona sea cuestionada por comentarios externos, especialmente en redes sociales. "Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí", expresó con la voz entrecortada.
La firmeza de Bosch contrasta con la tormenta que ha sacudido al certamen desde antes de la final celebrada el 20 de noviembre en Bangkok.
El pianista franco-libanés Omar Harfouch renunció como jurado alegando irregularidades. "No puedo pararme frente al público y las cámaras pretendiendo legitimar un voto en el que nunca participé, sería deshonesto", escribió en redes sociales.
Días después, Harfouch elevó las acusaciones al señalar directamente al director ejecutivo de Miss Universo, Raúl Rocha. "Me presionaron hace una semana en Dubái para que votara por Fátima Bosch, porque necesitan que gane, porque será bueno para nuestro negocio", declaró al portal Inquirer.
La Organización Miss Universo respondió calificando los comentarios como "erróneos" y asegurando que "todas las evaluaciones del concurso siguen los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO".
Rocha, por su parte, contraatacó: "Las declaraciones de Harfouch son para obtener dos minutos de fama".
La controversia desató una ola de renuncias. Las representantes de Costa de Marfil y Estonia abandonaron sus títulos, al igual que otros jueces y directores de delegaciones. Las redes sociales se volcaron contra Bosch, quien respondió con una publicación en Instagram donde denunció el acoso.
"Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados", escribió.
En otro mensaje añadió: "Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo".
Frente al ruido mediático, las renuncias masivas y los señalamientos de que su reinado fue estratégicamente elegido, Bosch mantiene su postura: "Yo gané el Miss Universo".