"¿Por qué renunciaría?": Fátima Bosch se aferra a la corona de Miss Universo

"Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero solo hay una verdad: yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso y pasamos las mismas pruebas... Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", declaró la modelo de 25 años.