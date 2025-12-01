¿Amy Schumer se divorcia? Las pistas que alimentan los rumores

La comediante estadounidense generó especulaciones sobre el estado de su matrimonio después de compartir en redes sociales imágenes donde no aparece su alianza matrimonial.
Durante el fin de semana, Schumer publicó en Instagram una serie de fotografías luciendo un vestido amarillo con zapatos negros. Las imágenes, tomadas en una escalera de su residencia, mostraban a su hijo Gene, de seis años, jugando en segundo plano.
El detalle que llamó la atención de sus seguidores fue la ausencia del anillo de bodas, aunque la actriz no llevaba ningún tipo de joyería en las instantáneas. "Intentando ir a la fiesta, pero alguien no quiere irse a la cama", escribió junto a las fotografías.
A principios de este mes, Schumer eliminó de su perfil todas las publicaciones anteriores a su transformación física. La actriz de 44 años justificó la decisión afirmando que borró sus "fotos antiguas sin ninguna razón en particular".
Posteriormente publicó una galería de imágenes donde tampoco aparecía su alianza. "Tu Instagram no es tu identidad, es una selección de lo que quieres que el mundo vea. Me siento estupenda, fuerte y hermosa, y ha sido divertido compartir eso", explicó.
Según información publicada por Daily Mail, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que Schumer está en proceso de separación. "Amy está 100% divorciándose. Adelgazó. Lo ha superado", declaró una fuente al medio británico. "Eliminó a Chris de Instagram, después eliminó todo lo demás. Va a presentar los papeles pronto, pero se acabó".
La misma fuente añadió que Fischer, chef de 45 años, "está mayormente fuera de la casa en este momento. Han puesto en venta dos propiedades, en Brooklyn y Nueva Orleans".
Otra fuente señaló que la actriz "no lo ha llevado a una alfombra roja en meses" y sugirió que "cuando una mujer pierde peso, su personalidad cambia. Amy ha cambiado desde que perdió peso; es mucho más ligera de espíritu, más relajada. Creo que quiere más de la vida".