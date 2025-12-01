¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?

La representante de Jamaica en Miss Universo permanece ingresada en cuidados intensivos tras precipitarse del escenario durante la ronda preliminar del certamen el 19 de noviembre.
Melissa Sapini, Miss Haití, reveló en declaraciones exclusivas a People que la dirección del concurso responsabilizó a Henry del accidente durante una reunión con las concursantes.
"No creo que lo manejaran correctamente. Lo primero que dijo fue que ocurrió porque ella no estaba prestando atención", declaró Sapini al medio estadounidense.
La concursante añadió que, tras ese comentario inicial, el miembro del equipo mencionó que la seguridad era prioridad. "Pero es como, '¿En serio?' Eso fue realmente aterrador", expresó.
Un representante de Miss Grand International, organización anfitriona, afirmó al mismo medio que "el incidente ocurrió principalmente porque ella falló su marcaje y pudo no haber estado mirando la pasarela mientras caminaba", aunque añadió que nadie la culpó directamente.
Raúl Rocha, propietario del certamen, informó días después del accidente que visitó a Henry en el hospital y que "afortunadamente no hay huesos rotos y está bajo buenos cuidados".
Sin embargo, según información médica dicha por la Organización Miss Universo Jamaica, Henry deberá permanecer en la unidad de cuidados intensivos durante un mínimo de siete días bajo monitorización y atención especializada.
Sapini describió el impacto emocional del incidente en las participantes: "Nos mirábamos la una a la otra con las caras desencajadas. Se veían sueños y esperanzas perdidos", relató a People.