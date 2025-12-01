  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, continúa hospitalizada en Tailandia más de una semana después de caer del escenario durante las preliminares de Miss Universo.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 12:24
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
1 de 8

La representante de Jamaica en Miss Universo permanece ingresada en cuidados intensivos tras precipitarse del escenario durante la ronda preliminar del certamen el 19 de noviembre.

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
2 de 8

Melissa Sapini, Miss Haití, reveló en declaraciones exclusivas a People que la dirección del concurso responsabilizó a Henry del accidente durante una reunión con las concursantes.

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
3 de 8

"No creo que lo manejaran correctamente. Lo primero que dijo fue que ocurrió porque ella no estaba prestando atención", declaró Sapini al medio estadounidense.

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
4 de 8

La concursante añadió que, tras ese comentario inicial, el miembro del equipo mencionó que la seguridad era prioridad. "Pero es como, '¿En serio?' Eso fue realmente aterrador", expresó.

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
5 de 8

Un representante de Miss Grand International, organización anfitriona, afirmó al mismo medio que "el incidente ocurrió principalmente porque ella falló su marcaje y pudo no haber estado mirando la pasarela mientras caminaba", aunque añadió que nadie la culpó directamente.

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
6 de 8

Raúl Rocha, propietario del certamen, informó días después del accidente que visitó a Henry en el hospital y que "afortunadamente no hay huesos rotos y está bajo buenos cuidados".

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
7 de 8

Sin embargo, según información médica dicha por la Organización Miss Universo Jamaica, Henry deberá permanecer en la unidad de cuidados intensivos durante un mínimo de siete días bajo monitorización y atención especializada.

 Foto: Instagram
¿Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída del escenario?
8 de 8

Sapini describió el impacto emocional del incidente en las participantes: "Nos mirábamos la una a la otra con las caras desencajadas. Se veían sueños y esperanzas perdidos", relató a People.

Foto: Instagram
Cargar más fotos