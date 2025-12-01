Anabel Gallardo: "Respetemos los plazos y procedimientos electorales"

La presidenta del Cohep aseguró en sus redes sociales que se vivió una jornada cívica histórica luego de las elecciones generales

    La presidenta del Cohep aseguró que Honduras necesita la unidad y que ganó la democracia al haberse respetado la voluntad popular en las urnas.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 16:51

Tegucigalpa, Honduras.- Tras los comicios generales, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, mencionó que se deben de respetar tanto los plazos como los procedimientos electorales.

"Respetemos los plazos y procedimientos electorales. Hoy más que nunca es momento de pensar en Honduras", subrayó en sus redes sociales.

Añadió que "enfoquémonos en lo que nos une: el bienestar de nuestras familias y el desarrollo de Honduras. En ese propósito está el sector privado. Trabajemos juntos por unidad, la estabilidad y el futuro que todos merecemos".

El pasado 30 de noviembre se vivió una histórica jornada cívica, indicó la empresaria.

Sostuvo que "salimos a votar de manera masiva, en paz y con la firme convicción de defender nuestra democracia y nuestros ideales de libertad y justicia".

Un reconocimiento y agradecimiento fue manifestado a la ciudadanía que participó en el proceso electoral, incluyendo a los observadores nacionales e internacionales, citó Gallardo.

