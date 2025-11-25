Cohep insta a las empresas del sector privado conceder libre el lunes 1 de diciembre

El Cohep instó a las empresas del sector privado conceder permiso con goce de sueldo a los colaboradores que acrediten su participación en las elecciones

    La medida se recomienda debido a que el domingo 30 de noviembre se celebrarán las elecciones generales y muchas personas deben trasladarse hasta otros municipios para ejercer su voto.

     Foto: EL HERALDO
  • 25 de noviembre de 2025 a las 16:11

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó al sector privado a conceder como día libre el próximo lunes 1 de diciembre, tras él desarrolló de las elecciones generales.

“Este consejo insta a todas las empresas a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 puedan conceder permiso con goce de sueldo a los colaboradores que acrediten su participación en el proceso electoral”, solicitó el Cohep a través de un comunicado.

La medida se recomienda debido a que el domingo 30 de noviembre se celebrarán las elecciones generales y muchas personas deben trasladarse hasta otros municipios para ejercer su voto.

“Bien sea porque tuvieron que movilizarse al lugar donde ejercen el sufragio o porque participaron como miembros de las Juntas Receptoras de Votos u observadores electorales”, justificó el ente rector de la empresa privada.

Agregó que la medida es “un reconocimiento a la importancia de promover una alta participación ciudadana en este ejercicio democrático”.

De igual manera, el consejo realizó un llamado al sector privado, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía en general a garantizar un proceso electoral “ordenado, pacífico y transparente”.

Las elecciones generales se desarrollarán el próximo domingo 30 de noviembre, desde tempranas horas. Diferentes sectores del país han llamado a la población hondureña a salir a votar masivamente.

La Organización de Estados Americanos (OEA), el sector público y privado, políticos y medios de comunicación, son parte de los actores que mantienen vigente este llamado.

