Cohep insta a las empresas del sector privado conceder libre el lunes 1 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó al sector privado a conceder como día libre el próximo lunes 1 de diciembre, tras él desarrolló de las elecciones generales.
“Este consejo insta a todas las empresas a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 puedan conceder permiso con goce de sueldo a los colaboradores que acrediten su participación en el proceso electoral”, solicitó el Cohep a través de un comunicado.
La medida se recomienda debido a que el domingo 30 de noviembre se celebrarán las elecciones generales y muchas personas deben trasladarse hasta otros municipios para ejercer su voto.
“Bien sea porque tuvieron que movilizarse al lugar donde ejercen el sufragio o porque participaron como miembros de las Juntas Receptoras de Votos u observadores electorales”, justificó el ente rector de la empresa privada.
Agregó que la medida es “un reconocimiento a la importancia de promover una alta participación ciudadana en este ejercicio democrático”.
De igual manera, el consejo realizó un llamado al sector privado, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía en general a garantizar un proceso electoral “ordenado, pacífico y transparente”.
Las elecciones generales se desarrollarán el próximo domingo 30 de noviembre, desde tempranas horas. Diferentes sectores del país han llamado a la población hondureña a salir a votar masivamente.
La Organización de Estados Americanos (OEA), el sector público y privado, políticos y medios de comunicación, son parte de los actores que mantienen vigente este llamado.