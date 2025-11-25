Cohep insta a las empresas del sector privado conceder libre el lunes 1 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó al sector privado a conceder como día libre el próximo lunes 1 de diciembre, tras él desarrolló de las elecciones generales.

“Este consejo insta a todas las empresas a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 puedan conceder permiso con goce de sueldo a los colaboradores que acrediten su participación en el proceso electoral”, solicitó el Cohep a través de un comunicado.

La medida se recomienda debido a que el domingo 30 de noviembre se celebrarán las elecciones generales y muchas personas deben trasladarse hasta otros municipios para ejercer su voto.