Secretario general de la OEA urge a evitar interferencias y garantizar un voto libre en Honduras

Subrayó que la Misión de Observación Electoral emitirá reportes y declaraciones conforme avance el proceso, además de un informe independiente tras la jornada de votación.

El secretario general reiteró su llamado a los actores políticos y sociales para respetar el marco institucional, evitar interferencias y garantizar condiciones que permitan a la ciudadanía ejercer el voto sin temores ni presiones.

Añadió que la Secretaría General ha sostenido reuniones con diversos sectores para comprender el clima político y social, y que el acompañamiento de la OEA no sustituye a las autoridades hondureñas, sino que busca fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso.

Ramdin enfatizó que la misión está integrada por más de un centenar de observadores distribuidos en todo el país, con especialistas en áreas sensibles como justicia electoral y violencia política.

Señaló que el monitoreo del proceso no comenzó con el despliegue reciente, sino desde marzo, cuando un equipo especializado inició el seguimiento a las primarias y a la evolución del entorno electoral.

Tegucigalpa, Honduras. - El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin , afirmó ante el Consejo Permanente que la Misión de Observación del organismo ya está plenamente desplegada en Honduras y que su labor se basa en la neutralidad , el rigor técnico y el respeto a las instituciones electorales

Muchísimas gracias, señor presidente. Distinguidos representantes permanentes, viceministro Torres de Honduras, damas y caballeros.

He escuchado con bastante atención las presentaciones de nuestros representantes, así como las intervenciones de los Estados miembros.

No quepa duda de que nuestra Misión de Observación tomará nota de todas las observaciones, sugerencias y preocupaciones presentadas.

La OEA ha estado monitoreando los preparativos para estos importantes comicios, y lo ha hecho muy de cerca. La misión de observación ha estado trabajando desde principios de marzo de este año.

En ese entonces, un grupo de expertos visitó el país para las primarias. Esto contribuye también a la observación de quienes participarán en las elecciones de noviembre.

Algunas de las inquietudes identificadas desde esa fecha ya han sido subsanadas.

Deseo informarles que, la semana pasada, la OEA fue desplegada a Honduras. Allí llegó Gerardo Sánchez, subdirector de la misión de observación, junto con el señor Cantoral.

La misión seguirá participando en un proceso electoral guiado por los miembros de la OEA. El objetivo es la neutralidad y no la sustitución de actores nacionales, respetando las leyes locales y garantizando la transparencia conforme al mandato de la Carta Democrática Interamericana.

En las últimas semanas, la Secretaría y yo hemos sostenido varias reuniones con expertos para conocer el entorno político, los asuntos clave y el sentimiento popular del país en relación con estos comicios.

Posteriormente, emití un comunicado haciendo un llamado a todos los actores al respeto del marco electoral e institucional para proceder con las elecciones en la fecha programada y con los mejores resultados. Ese es un llamado que hoy reiteramos.

El jefe de la misión, el señor Eladio Loizaga, ya ha llegado a Tegucigalpa para unirse al grupo de expertos y observadores.

La misión incluirá más de 100 miembros desplegados en todos los departamentos de Honduras, incluyendo especialistas en ocho áreas, como justicia electoral y violencia electoral.

Deseo informar también que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia viajará mañana a Honduras. Estará presente en nombre de la Secretaría.

En los próximos días, la Secretaría se reunirá con candidatos, autoridades electorales, representantes de sociedad civil, miembros del sector académico y privado, así como con otras misiones de observación y observadores acreditados en Honduras.

Basado en estas reuniones, se realizará una revisión de los documentos pertinentes y de las observaciones directas.

La misión de observación realizará un análisis integral del proceso. Además, la MOE reportará sobre la ejecución y evolución del proceso electoral. De ser necesario, emitirá declaraciones sobre las inquietudes relacionadas con los comicios.

La MOE también publicará un informe independiente poco después de la conclusión de las elecciones.

Quiero reiterar una vez más mi llamado de la semana pasada para que las elecciones sean libres de cualquier injerencia política o intervención estatal, respetando la independencia de las instituciones electorales. Se debe demostrar respeto hacia estas sin claudicar.

La Secretaría de la OEA apoya elecciones transparentes y justas en Honduras para fortalecer las instituciones democráticas.

Invitamos a todos los líderes, candidatos presidenciales, al sector privado, a la sociedad civil y a los ciudadanos a contribuir de manera positiva en los próximos días hasta el 30 de noviembre para asegurar un proceso electoral seguro y pacífico.

Todos los hondureños habilitados deben poder ejercer su voto libres de temor y en plena libertad.