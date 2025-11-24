Gobierno da feriado a empleados públicos el 1 de diciembre por elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras ha hecho oficial mediante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización que los empleados públicos tendrán feriado el lunes 1 de diciembre por las elecciones generales. La Secretaría de Gobernación detalla que esto servirá a los burócratas para trasladarse a votar el domingo 30 de noviembre y utilizar el 1 de diciembre para regresar a sus hogares.

A su vez, quedan excluidas instituciones que brindan apoyo al proceso electoral de este domingo.

Comunicado íntegro sobre el asueto:

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, atendiendo instrucciones de la Presidencia de la República, COMUNICA a todas las dependencias del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y a la población en general, lo siguiente: Que, mediante Acuerdo No. 39-2025, de fecha 29 de mayo de 2025, publicado en la Edición No. 36,850 del Diario Oficial "La Gaceta", el Consejo Nacional Electoral (CNE) Acordó: "Convocar a la ciudadanía hondureña habilitada para ejercer el sufragio, para que, mediante el voto libre, directo y secreto, elija el día domingo treinta (30) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025)", la fórmula presidencial; las nóminas completas de candidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano y Diputados al Congreso Nacional; así como las nóminas completas de candidatos a las corporaciones municipales. Lo cual implica movilización de personas a distintos lugares del país, con el objetivo de ejercer su derecho al sufragio.

En razón de lo antes expuesto, se ha decidido conceder asueto el día lunes 1 de diciembre del presente año, a todas las dependencias del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas, así como aquellas sujetas a regímenes especiales, como Banco Central de Honduras y Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a fin de que las personas que se desplazarán a centros de votación fuera de sus lugares de trabajo, especialmente aquellos ubicados en el interior del país, cuenten con el tiempo necesario para ejercer su derecho al voto y retornar de manera segura a sus labores.”