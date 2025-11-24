"Yo no voto a favor de ningún partido en el CNE": Ana Paola Hall niega favoritismo político

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, rechazó las acusaciones de que sus decisiones en el pleno favorecen al partido Libertad y Refundación (Libre).
Durante una entrevista televisiva en el programa 30/30, el domingo 23 de noviembre, Hall sostuvo que su votación responde únicamente a criterios jurídicos y técnicos, en función de garantizar equidad para todos los partidos.
"Yo no voto a favor de ningún partido en el pleno del CNE", afirmó. "Mi deber es votar con criterio jurídico, técnico y garantizando un trato equitativo... jamás votaría inclinada hacia ningún partido político".
Para responder a los señalamientos, la presidenta presentó un cuadro con las resoluciones aprobadas desde el 11 de septiembre, cuando asumió la titularidad del órgano.
Según los datos expuestos, el CNE emitió 1,147 resoluciones y acuerdos hasta el 22 de noviembre, de los cuales 1,118 fueron aprobados por unanimidad. Solo 29 casos registraron disenso entre los consejeros.
Hall también explicó cómo han funcionado los votos divergentes: la consejera López Osorio votó en contra en nueve ocasiones y el consejero Marlon Ochoa en 20. "1,118 veces hemos votado los tres juntos", remarcó.
GPS en transporte electoral y en maletas
La presidenta aseguró que, tras los problemas registrados en las primarias, el CNE incorporó monitoreo satelital para reforzar la seguridad del material electoral.
Todos los vehículos alquilados para el transporte cuentan con GPS en tiempo real y, aunque no se pudo instalar el dispositivo en cada maleta por falta de tiempo, se colocó al menos uno por centro de votación.
"Es una buena herramienta y una práctica de transparencia", dijo. También explicó que los consejeros pueden verificar desde sus teléfonos el recorrido de cada unidad.
Hall confirmó que los GPS adicionales ya comenzaron a llegar y se usarán en las rutas restantes, priorizando departamentos con mayor carga electoral, como Francisco Morazán.
Envío de material electoral a Estados Unidos
Durante la entrevista, la consejera reveló que las maletas destinadas al voto en el exterior —correspondientes a 12 ciudades y 15 centros de votación en Estados Unidos— ya fueron enviadas y viajan con GPS incorporado.
Las imágenes de rastreo mostraron que parte del material se encontraba en Miami en proceso de conexión hacia los destinos finales.
Declaración de resultados y legalidad
Hall recordó que el CNE es la única entidad autorizada para brindar resultados preliminares, tres horas después del cierre de las urnas, tal como lo establece el artículo 279 de la Ley Electoral. Cualquier anuncio anticipado por parte de candidatos o consejeros es ilegal.
Ante dudas sobre la declaratoria final, aseguró que confía en que el pleno cumplirá su responsabilidad dentro del plazo legal. "La voz oficial es la del Consejo Nacional Electoral", enfatizó.
Asimismo, garantizó que las actas escaneadas y transmitidas desde cada centro de votación llegarán simultáneamente al CNE y a los partidos, lo que evita que cualquier alteración posterior tenga validez.
La presidenta destacó la presencia de más de 32,000 observadores nacionales y más de 800 internacionales, así como múltiples misiones desplegadas en el país.
Finalmente, pidió a la población acudir a votar el día de las elecciones: "Si ustedes salen a votar masivamente, todas las sombras del escenario van a desaparecer... Honduras es primero", concluyó.