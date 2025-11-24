"Yo no voto a favor de ningún partido en el CNE": Ana Paola Hall niega favoritismo político

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, rechazó las acusaciones de que sus decisiones en el pleno favorecen al partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante una entrevista televisiva en el programa 30/30, el domingo 23 de noviembre, Hall sostuvo que su votación responde únicamente a criterios jurídicos y técnicos, en función de garantizar equidad para todos los partidos.

"Yo no voto a favor de ningún partido en el pleno del CNE", afirmó. "Mi deber es votar con criterio jurídico, técnico y garantizando un trato equitativo... jamás votaría inclinada hacia ningún partido político".

Para responder a los señalamientos, la presidenta presentó un cuadro con las resoluciones aprobadas desde el 11 de septiembre, cuando asumió la titularidad del órgano.

Según los datos expuestos, el CNE emitió 1,147 resoluciones y acuerdos hasta el 22 de noviembre, de los cuales 1,118 fueron aprobados por unanimidad. Solo 29 casos registraron disenso entre los consejeros.

Hall también explicó cómo han funcionado los votos divergentes: la consejera López Osorio votó en contra en nueve ocasiones y el consejero Marlon Ochoa en 20. "1,118 veces hemos votado los tres juntos", remarcó.