“Está prohibida toda propaganda”: Cossette advierte que esta noche inicia el silencio electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El silencio electoral está a pocas horas de iniciar, recordó a los políticos la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. “Hoy es lunes 24 y, al finalizar la noche, habrá llegado también el final de la campaña conforme a ley”, posteó la consejera en su cuenta de X. López explicó que, a partir de las 12 de la medianoche, cuando inicia el día martes 25, comienza el silencio electoral.

La funcionaria recordó las prohibiciones que aplican durante estos días previos a las elecciones generales del 30 de noviembre. "Durante estos cinco días está prohibida toda propaganda política, así como actividades proselitistas en espacios públicos, para que los ciudadanos puedan reflexionar sobre su voto", posteó la funcionaria. López también aprovechó para llamar al pueblo hondureño a participar y votar en las elecciones del 30 de noviembre. Honduras está a tan solo cinco días de vivir un nuevo proceso electoral, en el que más de 6.5 millones de hondureños están llamados a elegir al nuevo presidente de la República.