Inicia maquilado de maletas electorales para el voto de hondureños en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de maquilado y armado de las maletas electorales destinadas al voto en el exterior ya está en marcha, con el fin de garantizar que unos 400 mil hondureños habilitados para ejercer el sufragio en Estados Unidos puedan participar en las elecciones generales de 2025. Los trabajos se realizan en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se prepara el material electoral destinado a los connacionales que votarán fuera del país.

Estas maletas serán enviadas a las 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que funcionarán en 12 ciudades de Estados Unidos, como parte de la logística para el desarrollo del proceso electoral. Entre las ciudades que contarán con puntos de votación se encuentran Miami, Dallas, Boston, Atlanta, Chicago, Houston y New York. También estarán habilitados centros de votación en Charlotte, Los Angeles, Washington, New Orleans y San Francisco, donde miles de hondureños podrán ejercer su derecho al voto. El maquilado de las maletas electorales es el proceso mediante el cual se organizan, verifican y empacan todos los materiales que se utilizarán el día de las elecciones, como las papeletas, actas, padrones y sobres.