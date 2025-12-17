Jefe de FFAA minimiza amenaza a periodista y cita que declaratoria pasaría a manos del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Sin negar haber proferido amenazas contra el periodista Renato Álvarez, contra quien habría dicho "ya va a ver cómo va a quedar", el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, brindó declaraciones al canal HCH sobre los incidentes registrados la madrugada del martes en Infop. Dijo que prefería enfocarse en la violación a los derechos humanas ocurridas en el enfrentamiento, minimizando los improperios al periodista director de Frente a Frente. Además, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras -al tiempo de reprender a los militares que reprimieron a los colectivos de Libre- habría asegurado además que el gobierno de Xiomara Castro busca imponer un gobierno provisional de dos años. “Ustedes son unos imbéciles -dijo a los militares-, no se dan cuenta cómo corre el agua, no se va a llevar a cabo el escrutinio, van a pasar 15 días y nada, después eso va a pasar al Congreso Nacional”, cuyo presidente Luis Redondo “establecerá un gobierno provisional por dos años”.

Al ser consultado, durante la entrevista en HCH, sobre estas declaraciones, donde dice que "no habrá tal escrutinio", Roosevelt Hernández evadió dar una respuesta clara. Se limitó a citar que la Constitución de la República dice que si al 30 de diciembre el CNE no ha dado resultados, pasa al Congreso Nacional y el Legislativo tendrá que determinar quien es el candidato que resulta presidente, "si eso no fuese posible se hace llamado al gabinete de Gobierno en donde el Ministro de Gobernación es quien preside y se garantiza la alternancia en el poder de la Presidencia". Aunque reiteró, "nosotros confiamos en que el CNE tendrá ya el resultado". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Negó que esa fuera la misión de las Fuerzas Armadas y recordó que la misión en este momento es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. "El gobierno van a alternar, será otro gobierno que estará y esperamos que sea de los resultados que el CNE van a anunciar en los próximos días antes del 30 de diciembre". Hernández dijo que "vamos a respaldar y respetar los resultados del CNE, la ley ya dice que salidas tiene la ley, nosotros estamos para garantizar los resultados. Ya garantizamos las elecciones, ya tenemos los posibles candidatos que pueden ostentar la alternabilidad de la Presidencia". Asimismo, confirmó que aceptaría sin problemas asumir el cargo de ministro de Defensa si el actual gobierno se lo pide, tras dejar su cargo en las Fuerzas Armadas.