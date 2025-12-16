Relevan del cargo al coronel Rodríguez Oliva por proteger instalaciones del Infop

Tegucigalpa, Honduras. A menos de 48 horas de dejar el poder dentro de las Fuerzas Armadas, el nombre de Roosevelt Hernández sigue resonando como el de un jefe que, en el discurso, asegura respetar las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que en la práctica estaría dispuesto a permitir que colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y simpatizantes liberales amenacen el escrutinio especial de las elecciones generales. El lunes recién pasado, los violentos grupos de choque de Libre, junto con simpatizantes liberales, fueron dispersados a punta de agua, gases y toletazos, por la Policía Preventiva y la Policía Militar cuando amenazaban las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde actualmente funciona el Centro Logístico Electoral (CLE). Debido a su amenaza, los uniformados reaccionaron contra los protestantes, en su intento de proteger el material electoral. Ahora, los policías militares están expuestos a despidos o suspensiones, como lo ordenó la presidenta Xiomara Castro minutos después de los hechos. A raíz de esta situación, la cúpula militar se reunió el mediodía de este martes y determinó suspender a un oficial. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas sostuvieron que “se iniciaron las investigaciones y se ha identificado al oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior, frente al portón del Infop. "El oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que le sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen”, agregaron. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El HERALDO intentó conocer a través del coronel Irwin Lara Franco, director de Relaciones Públicas de la institución militar, el nombre del oficial que fue relevado en su cargo, pero dijo desconocer quién era su compañero castigado. Sin embargo, este medio conoció que se trata del coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón canino, a quien le quitaron el comando. De acuerdo con fuentes militares confiables, en lista de investigación también está el coronel Denis Omar Cardona Romero, comandante del 21 Batallón de la Policía Militar; el teniente coronel Geovanny Casco Martínez; y los tenientes Miguel Ángel Juárez y otro de apellido Zúniga. A estos dos les quieren dar de baja.

Enfrentamiento

Minutos antes del enfrentamiento, según el testimonio de un militar, un ciudadano de nombre José Miguel acudió ante los militares en busca de auxilio porque en su carpa, ubicada fuera del Infop, tenía una planta eléctrica con varios botes llenos de gasolina y que temía que cayeran en manos de los colectivos, por lo que un grupo de policías militares recurrió en su ayuda. “A eso de las 11:00 de la mañana, Roosevelt Hernández junto con la Junta de Comandantes llegó al Infop y formó al personal militar y llamó al comandante del batallón canino teniente coronel Rodríguez Oliva, amenazándolo con relevarlo y darles de baja por reprimir a la turba que amenazaba con apropiarse de los portones”, indicó una fuente a EL HERALDO. Seguidamente, Hernández empezó a decir “miren hijos de pu..., no están claro con la misión". Dibujó en un papel blanco un círculo y consultó: ¿Dónde están ustedes?". Adentro, la misión es cuidar las papeletas electorales, respondieron los uniformados.