Entre luces y muñecos de nieve, San Lorenzo se impregna del ambiente navideño

San Lorenzo se viste con colores y ambiente navideño lleno de luces que transforman su parque principal en un punto de encuentro para las familias y visitantes durante la temporada

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 20:59
1 de 10

¡La Navidad llegó! El brillo de las decoraciones ilumina los parques y demás espacios públicos, creando un escenario colorido que invita a recorrer San Lorenzo, Valle, y disfrutar del espíritu navideño.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
2 de 10

El parque central es uno de los lugares más concurridos, donde visitantes llegan a tomarse fotografías ycompartir momentos.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
3 de 10

Los emprendedores locales también se suman a la temporada, ofreciendo productos artesanales, comidas típicas y dulces tradicionales.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
4 de 10

El ambiente navideño también impulsa el turismo interno, atrayendo a visitantes de comunidades cercanas que llegan para apreciar las decoraciones.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
5 de 10

Los adornos incluyen árboles iluminados, muñecos de nieve, estrellas y nacimientos, que convierten este parque en un atractivo especial.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
6 de 10

La instalación de la decoración navideña forma parte de las actividades impulsadas por la municipalidad de San Lorenzo para promover el turismo local durante la temporada de fin de año.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
7 de 10

Con los tradicionales nacimientos, luces y figuras navideñas, los parques de San Lorenzo se convierten en puntos de encuentro familiar y atractivo turístico durante diciembre.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
8 de 10

Niños llenos de sonrisas y corazones felices en el parque central de San Lorenzo. ¡La Navidad se siente en cada rincón!

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
9 de 10

Un espacio mágico donde grandes y pequeños comparten momentos inolvidables. ¡San Lorenzo brilla con esplendor!

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
10 de 10

Las familias disfrutan de una velada única bajo las luces y decoraciones que embellecen el parque central.

 Foto: Cortesía Mario Gálvez
