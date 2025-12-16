Entre luces y muñecos de nieve, San Lorenzo se impregna del ambiente navideño

¡La Navidad llegó! El brillo de las decoraciones ilumina los parques y demás espacios públicos, creando un escenario colorido que invita a recorrer San Lorenzo, Valle, y disfrutar del espíritu navideño.
El parque central es uno de los lugares más concurridos, donde visitantes llegan a tomarse fotografías ycompartir momentos.
Los emprendedores locales también se suman a la temporada, ofreciendo productos artesanales, comidas típicas y dulces tradicionales.
El ambiente navideño también impulsa el turismo interno, atrayendo a visitantes de comunidades cercanas que llegan para apreciar las decoraciones.
Los adornos incluyen árboles iluminados, muñecos de nieve, estrellas y nacimientos, que convierten este parque en un atractivo especial.
La instalación de la decoración navideña forma parte de las actividades impulsadas por la municipalidad de San Lorenzo para promover el turismo local durante la temporada de fin de año.
Con los tradicionales nacimientos, luces y figuras navideñas, los parques de San Lorenzo se convierten en puntos de encuentro familiar y atractivo turístico durante diciembre.
Niños llenos de sonrisas y corazones felices en el parque central de San Lorenzo. ¡La Navidad se siente en cada rincón!
Un espacio mágico donde grandes y pequeños comparten momentos inolvidables. ¡San Lorenzo brilla con esplendor!
Las familias disfrutan de una velada única bajo las luces y decoraciones que embellecen el parque central.