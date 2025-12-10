Para cuidarse la espalda, Roosevelt busca dejar a leales en cúpula militar

Tegucigalpa, Honduras.- Violentando el derecho que tienen los oficiales de la 28 promoción porque no le han “seguido sus caprichos”, Roosevelt Hernández, actual jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FFAA) está proponiendo que la nueva Junta de Comandantes sea integrada por seis oficiales de la 29 y 30 promoción, muy afines a él.

La Junta de Comandantes está conformada por el jefe y subjefe del EMC, el inspector de las FFAA y los comandantes del Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea. Sin embargo, en el listado, al que tuvo acceso EL HERALDO, se mencionan siete oficiales porque se incluye al comandante de la Policía Militar, pero este no forma parte de la cúpula.

“Sí, hay una propuesta, recuerde que esto se le va a presentar a quien salga electo como presidente para que él dé el visto bueno y si quiere hacer cambios, eso está en la ley que él puede hacer los cambios que él estime convenientes, esto es en vista ya visualizando el retiro de mi general Hernández, porque tiene que haber alguien que va a asumir”, confirmó el coronel Erwin Roberto Lara Franco, director de Relaciones Públicas del ente militar.

De acuerdo con un oficial consultado sobre este proceso de transición, Hernández debe dirigir la propuesta a la actual presidenta Xiomara Castro, quien podrá aprobarla o coordinar con el nuevo gobernante. Incluso si la presidenta aprueba la lista unilateralmente, el nuevo mandatario al asumir el cargo puede pedir una nueva propuesta y hacer los cambios que estime conveniente, explicó.

Según información obtenida por este medio, tres de los siete oficiales propuestos para dirigir las FF AA son hombres leales a Hernández y los otros cuatro -entre ellos a uno que ha tratado muy mal- poseen un nivel de compromiso con el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien este 31 de diciembre se retira de la institución tras cumplir los 35 años de servicio.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La nueva Junta de Comandantes que Hernández propone es encabezada por tres de sus hombres más fieles: el general Héctor Benjamín Valerio Ardón, a quien sus compañeros de armas responsabilizan del atraso de las maletas electorales en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

Entre sus múltiples cargos, Valerio Ardón, de la 29 promoción, ocupo la dirección del Centro Penal Támara y también dirigió el Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas (CAMFFAA).

Fue también edecán del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en una corte de Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico, pero indultado recientemente por el presidente Donald Trump.

Asimismo, está el coronel de ingeniería Luis Alonso Rosales Cardoza y el coronel de caballería Marco Lanza Ávila, ambos señalados por sus compañeros de estar supuestamente involucrados en promover que privados de libertad votaran por el partido Libertad y Refundación (Libre).

En la nómina de propuestos también se menciona al actual comandante del Ejército, coronel Rodimiro Murillo Aguilar, a quien Hernández puso de pie y lo acusó de filtrar información a EL HERALDO de lo ocurrido el 9 de marzo; igualmente en la lista aparece el nombre de general Januario Paz López, a quien sus compañeros lo vinculan como piloto del expresidente Hernández.

Otro de los recomendados es el comandante de la Fuerza Naval, capitán de navío Ricardo Dubón Cabrera, con un expediente abierto dentro de las FF AA por narcotráfico, sustracción y venta de motores decomisados. De igual manera se menciona al coronel de infantería Selvin Adalid Antúnez Medina, de la 31 promoción, considerado a lo interno de la institución militar como uno de los planificadores del complot del nueve de marzo y muy plegado a Libre.

¿Por qué se está marginando a los oficiales de la 28 promoción?, se le preguntó a un militar de alto rango y su respuesta fue que este grupo de oficiales “no le han seguido los caprichos a Roosevelt y hay unos que han manifestado que lo van a meter preso por corrupto. Han expresado que con ellos él no va a jugar. No hace mucho un general de brigada lo enfrentó cara a cara y por miedo Roosevelt lo mandó a disponibilidad”, detalló.

Incluso, a nivel de ciertos oficiales se maneja que Hernández al tratar de colocar a sus leales y a quienes le deben favores, busca cuidarse la espalda, ya que al entrar a la vida civil podría enfrentar procesos judiciales por actos de supuesta corrupción en su administración.