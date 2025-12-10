Para cuidarse la espalda, Roosevelt busca dejar a leales en cúpula militar

A lo interno de la institución castrense se maneja que la propuesta de una nueva Junta de Comandantes a la medida de los intereses de Hernández ha generado una profunda preocupación dentro del ente militar y pone en alerta a la sociedad sobre el surgimiento de una nueva crisis “al vulnerarse principios fundamentales como el respeto a la jerarquía, la unidad de mando y el debido cumplimiento del escalafón, al designarse oficiales con menor antigüedad y fuera de los criterios tradicionalmente establecidos”.En esta nueva organización se deja por fuera a la 28 promoción, quienes mantuvieron una postura contraria a la línea de Roosevelt Hernández, abanderándose como defensores de la Constitución y apego a la Ley Constitutiva de la institución castrense, incluso en momento de tensiones institucionales, posición que generó confrontamientos y en consecuencia un proceso de relegación que afectó a las promociones de mayor antigüedad.Asimismo, se activan las alarmas, debido a que en la junta propuesta se incluyen a oficiales de diversas promociones de menor antigüedad, pero identificados con una línea de pensamiento afín a Hernández, incluyendo su sustituto, lo cual de confirmarse podría poner en tela de juicio la imparcialidad y el apego a la Carta Magna en el apego de sus funciones.A nivel de la institución, silenciosamente, los oficiales abogan por el respeto riguroso del marco legal, ético y profesional que por décadas ha garantizado la estabilidad, neutralidad y fortaleza del cuerpo armado, siguiendo los artículos la ley de personal para miembros de las Fuerza Armadas que hace énfasis al orden de méritos y de antigüedad.De esta manera, la gestión pasará a la historia como una de las más indeseables dentro de la institución militar, ya que desde el 21 de diciembre de 2023 que tomó posesión politizó las FF AA, generó una división a lo interno, con su retórica provocó a los políticos, <b><a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/elecciones-honduras-2025-roosevelt-hernandez-militares-colectivos-libre-FN28340720">impulsó una conspiración contra el proceso electoral, </a></b>atentó contra la libertad de expresión al atacar a periodistas, medios de comunicación, agredió los miembros del Consejo Nacional Electoral e intentó sobrepasarse sobre la Constitución.