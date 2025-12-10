Lluvia de estrellas Gemínidas brillará sobre Honduras: conoce cuándo y la hora del espectáculo

Tegucigalpa, Honduras.- La lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más destacadas del año, volverá a iluminar el cielo nocturno en Honduras este diciembre, con un pico de actividad previsto entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre.

Astrónomos estiman que durante este periodo podrían observarse hasta 120 meteoros por hora, siempre que el clima favorezca la visibilidad.

Especialistas en astronomía señalan que este fenómeno ocurre cada diciembre y se caracteriza por su brillo y la frecuencia de meteoros que cruzan el cielo. La actividad será perceptible en todo el país, sin necesidad de telescopios ni binoculares.