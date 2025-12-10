  1. Inicio
Lluvia de estrellas Gemínidas brillará sobre Honduras: conoce cuándo y la hora del espectáculo

La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su punto máximo entre el 13 y 14 de diciembre y podrá ser visto sin necesidad de equipo especializado

  • 10 de diciembre de 2025 a las 12:55
Las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más brillantes del año, alcanzarán su máximo esplendor entre el 13 y 14 de diciembre.

 Imagen: generada con inteligencia artificial

Tegucigalpa, Honduras.- La lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más destacadas del año, volverá a iluminar el cielo nocturno en Honduras este diciembre, con un pico de actividad previsto entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre.

Astrónomos estiman que durante este periodo podrían observarse hasta 120 meteoros por hora, siempre que el clima favorezca la visibilidad.

Especialistas en astronomía señalan que este fenómeno ocurre cada diciembre y se caracteriza por su brillo y la frecuencia de meteoros que cruzan el cielo. La actividad será perceptible en todo el país, sin necesidad de telescopios ni binoculares.

Para obtener una mejor vista, los observadores deberán alejarse de las luces urbanas y ubicarse en zonas rurales o elevadas. Lugares como La Tigra, Cerro Uyuca, Pico Bonito o las montañas de Intibucá ofrecen condiciones idóneas para disfrutar del espectáculo.

El horario más recomendable para observar la lluvia de meteoros será entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m., cuando el radiante de las Gemínidas, situado en la constelación de Géminis, se posiciona en su punto más alto.

Los expertos aconsejan usar ropa abrigada y llevar mantas o sillas reclinables para hacer más cómoda la observación, además de evitar luces brillantes que puedan afectar la adaptación de la vista a la oscuridad.

Las Gemínidas son conocidas por sus destellos intensos y su desplazamiento relativamente lento, lo que facilita su apreciación incluso desde áreas con cierta contaminación lumínica.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
