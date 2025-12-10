Lluvia de estrellas Gemínidas brillará sobre Honduras: conoce cuándo y la hora del espectáculo

Tegucigalpa, Honduras.- La lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más destacadas del año, volverá a iluminar el cielo nocturno en Honduras este diciembre, con un pico de actividad previsto entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre.
Astrónomos estiman que durante este periodo podrían observarse hasta 120 meteoros por hora, siempre que el clima favorezca la visibilidad.
Especialistas en astronomía señalan que este fenómeno ocurre cada diciembre y se caracteriza por su brillo y la frecuencia de meteoros que cruzan el cielo. La actividad será perceptible en todo el país, sin necesidad de telescopios ni binoculares.
Para obtener una mejor vista, los observadores deberán alejarse de las luces urbanas y ubicarse en zonas rurales o elevadas. Lugares como La Tigra, Cerro Uyuca, Pico Bonito o las montañas de Intibucá ofrecen condiciones idóneas para disfrutar del espectáculo.
El horario más recomendable para observar la lluvia de meteoros será entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m., cuando el radiante de las Gemínidas, situado en la constelación de Géminis, se posiciona en su punto más alto.
Los expertos aconsejan usar ropa abrigada y llevar mantas o sillas reclinables para hacer más cómoda la observación, además de evitar luces brillantes que puedan afectar la adaptación de la vista a la oscuridad.
Las Gemínidas son conocidas por sus destellos intensos y su desplazamiento relativamente lento, lo que facilita su apreciación incluso desde áreas con cierta contaminación lumínica.