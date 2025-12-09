¿Eres Grinch? Lo que la psicología explica sobre rechazar las fiestas navideñas

Tegucigalpa, Honduras.-Para muchos, la Navidad evoca el nacimiento de Jesús, la convivencia familiar, y la alegría de los regalos, siendo la época favorita del año. Sin embargo, esta temporada festiva no siempre genera el mismo entusiasmo en todos. Para algunas personas, el ambiente navideño puede provocar rechazo, irritabilidad y un fuerte deseo de evitar cualquier tipo de celebración. Estos comportamientos son identificados por especialistas como parte del denominado Síndrome del Grinch. Quienes presentan este síndrome suelen desagradarles las posadas, los intercambios, las cenas festivas y, en ocasiones, protagonizan conflictos durante las celebraciones. Aunque no toman el color verde del personaje creado por Dr. Seuss, adoptan su temperamento, sobre todo cuando se enfrentan al entusiasmo ajeno.

¿Qué explica la psicología de este síndrome?

El malestar no surge por la temporada en sí, sino por situaciones acumuladas a lo largo del año. La psicóloga María de los Ángeles Heftye, directora del Cluster de Humanidades de la U-ERRE, explica que estas personas requieren apoyo profesional. "Son seres humanos que merecen ayuda, por supuesto, pero de un profesional, una psicoterapia en la que puedan hacer un trabajo de superación de todas aquellas pérdidas o situaciones que lo han lastimado en la vida", señala. De acuerdo con la especialista, quienes se identifican con este perfil suelen estar deprimidos, frustrados o enojados por asuntos no relacionados directamente con las fiestas. "Sienten que no han alcanzado las metas de su vida. No son felices", explica. El origen del rechazo puede vincularse a experiencias dolorosas. La psicoterapeuta Lorena Morales recuerda que incluso el personaje de ficción sufrió rechazo antes de aislarse: "Tras una actitud Grinch puede haber problemas familiares, pérdida de relaciones o de seres queridos que fallecieron y que generan nostalgia ante la ausencia, problemas de salud, una situación económica complicada, desesperanza ante los eventos que afectan al mundo y rechazo al consumismo", detalla en su sitio web Blueprint.

Reconmedaciones