¡Bajas y varios cambios! El modificado 11 del Olimpia para enfrentar a Real España

El Olimpia quiere empezar con pie derecho en la triangular, pero primero tiene a un rival como Real España que sueña con otra final y dar la sorpresa.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 14:15
Édrick Menjívar será el portero titular de Olimpia ante Real España en la fecha 1 de la Triangular.
Edwin Lobo sería una de las primeras sorpresas en el 11 titular de Olimpia. El juvenil catracho aparecía en el equipo melenudo ante Real España.
Emanuel Hernández es uno de los hombres de hierro que tiene Olimpia y acompañará a Facundo Queiroz.
Facundo Queiroz es uno de los hombres de hierro que tiene Olimpia para medirse al conjunto aurinegro en el Estadio Morazán.
Elison Rivas es el lateral zurdo inamovible que tiene Olimpia para encarar el primer duelo de la triangular.
Kevin Güity aparecería en la zona de volantes, reemplazando al lesionado Jorge Álvarez.
El argentino Agustín Mulet será el que maneje los hilos de Olimpia ante Real España.
José Mario Pinto es otro de los titulares importantes que tiene Olimpia para medirse a Real España.
Michaell Chirinos anda en un gran momento con los colores de Olimpia y será titular en el inicio de Triangular.
Jorge Benguché anda en gran nivel y es el nueve fijo que tiene Olimpia en la zona de ataque.
Yustin Arboleda sabe que esta fase es una de sus favoritas. El atacante arrancaría en el 11 de Olimpia.
OPCIONES: Dereck Moncada seguramente tendrá minutos en el inicio de la triangular ante Real España.
OPCIONES: Edwin Solani Solano no ha tenido la mayor cantidad de minutos con Olimpia bajo el mando de Eduardo Espinel.
OPCIÓN: El extremo Maynor Arzú es otro de los jugadores que ha tenido minutos a lo largo del torneo Apertura.
OPCIONES: Josman Figueroa es otra de las alternativas que tiene Olimpia para medirse al Real España en la Liga Nacional de Honduras.
ES DUDA: El volante merengue Jorge Álvarez es duda para medirse a Real España en el inicio de la triangular.
OPCIÓN: Jerry Bengtson aún no está ok para volver a las canchas tras sufrir una dura lesión ante Alajuelense en la semifinal de la Copa Centroamericana.
Olimpia y Real España se miden este miércoles diez de diciembre a las 7 en punto en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
DT: Eduardo Espinel comienza su camino para buscar el bicampeonato del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
