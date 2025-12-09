"Una leyenda": Así recuerdan a Gustavo 'Mantequilla' Salgado, basquetbolista hondureño

Este martes -9 de diciembre- el deporte hondureño se encuentra de luto. Gustavo Salgado Núñez, más conocido como 'Mantequilla' fue encontrada si vida dentro de su vivienda.
'Mantequilla' Salgado era sumamente conocido por su trabajo como basquetbolista. Por muchos años, jugó en diferentes equipos que le dieron reconocimiento dentro del deporte hondureño.
Años después, Salgado comenzó a trabajar como entrenador de equipos jóvenes en escuelas como la Álvaro Contreras, donde dejo un gran legado.
Varias personas han lamentado profundamente la pérdida: "Ahora que busco de él me entero de su partida. Nos entrenó esporádicamente en la Escuela Álvaro Contreras".
"Las veces que nos entrenaba y dirigía, ganábamos", expuso uno de sus aprendices.
También surgieron una enorme cantidad de comentarios como "excelente entrenador, fue mi entrenador en mi corto paso por este hermoso deporte".
El deportista ya tenía 90 años. De acuerdo con la información preliminar, murió alrededor de las 4:00 de la mañana de este martes y la causa de su deceso sería natural.
Sin embargo, las autoridades correspondientes determinarán la causa exacta de su fallecimiento.
Hace un tiempo atrás, el deportista retirado había estado interno en un hospital privado por problemas de salud.
Familiares, como su hijo y nietos, se encuentran en Estados Unidos, sin embargo, ya están coordinando un viaje para poder brindarle sepultura y realizar los procedimientos correspondientes.