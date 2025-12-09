  1. Inicio
"Una leyenda": Así recuerdan a Gustavo 'Mantequilla' Salgado, basquetbolista hondureño

'Mantequilla' Salgado es recordado por ser un gran entrenador y "una leyenda" en el mundo del basquetbol hondureño. Muchas personas han lamentado su pérdida

  • 09 de diciembre de 2025 a las 16:25
Este martes -9 de diciembre- el deporte hondureño se encuentra de luto. Gustavo Salgado Núñez, más conocido como 'Mantequilla' fue encontrada si vida dentro de su vivienda.

 Foto: Cortesía
'Mantequilla' Salgado era sumamente conocido por su trabajo como basquetbolista. Por muchos años, jugó en diferentes equipos que le dieron reconocimiento dentro del deporte hondureño.

Foto: Cortesía
Años después, Salgado comenzó a trabajar como entrenador de equipos jóvenes en escuelas como la Álvaro Contreras, donde dejo un gran legado.

 Foto: Cortesía
Varias personas han lamentado profundamente la pérdida: "Ahora que busco de él me entero de su partida. Nos entrenó esporádicamente en la Escuela Álvaro Contreras".

Foto: Cortesía
"Las veces que nos entrenaba y dirigía, ganábamos", expuso uno de sus aprendices.

 Foto: Cortesía
También surgieron una enorme cantidad de comentarios como "excelente entrenador, fue mi entrenador en mi corto paso por este hermoso deporte".

 Foto: Cortesía
El deportista ya tenía 90 años. De acuerdo con la información preliminar, murió alrededor de las 4:00 de la mañana de este martes y la causa de su deceso sería natural.

Foto: Cortesía
Sin embargo, las autoridades correspondientes determinarán la causa exacta de su fallecimiento.

Foto: Cortesía
Hace un tiempo atrás, el deportista retirado había estado interno en un hospital privado por problemas de salud.

Foto: Cortesía
Familiares, como su hijo y nietos, se encuentran en Estados Unidos, sin embargo, ya están coordinando un viaje para poder brindarle sepultura y realizar los procedimientos correspondientes.

 Foto: Cortesía
