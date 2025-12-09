Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó

El estadio Nacional Jose de la Paz Herrera de Tegucigalpa, sigue recibiendo mejoras y ahora está por terminar la instalación de la pantalla LED.
CONDEPOR anunció que la nueva pantalla LED del Estadio Nacional está por entrar a su fase final de instalación.
El proyecto se realizó gracias a una donación de Huawei solicitada por el gobierno de la república.
Las instrucciones para acelerar el proceso fueron giradas por el comisionado Mario Moncada.
La pantalla estará completamente lista antes de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Se trata de una obra tecnológica que modernizará la experiencia de los aficionados en el “Chelato Uclés”.
Será la pantalla más grande y moderna de todo Centroamérica, según informó la institución.
El dispositivo tendrá dimensiones de 12 por 7 metros, destacando por su amplitud y nitidez.
Además, está diseñada con estándares internacionales para uso en eventos deportivos de alto nivel.
La nueva pantalla es idéntica a la instalada en el Fenway Park, hogar de los Medias Rojas de Boston.
Este modelo es uno de los más avanzados utilizados actualmente en recintos de las Grandes Ligas.
CONDEPOR indicó que la instalación avanza sin contratiempos y dentro del cronograma previsto.