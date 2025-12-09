  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó

El estadio Nacional Jose de la Paz Herrera de Tegucigalpa, sigue recibiendo mejoras y ahora está por terminar la instalación de la pantalla LED.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 14:57
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
1 de 12

El estadio Nacional Jose de la Paz Herrera de Tegucigalpa, sigue recibiendo mejoras y ahora está por terminar la instalación de la pantalla LED.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
2 de 12

CONDEPOR anunció que la nueva pantalla LED del Estadio Nacional está por entrar a su fase final de instalación.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
3 de 12

El proyecto se realizó gracias a una donación de Huawei solicitada por el gobierno de la república.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
4 de 12

Las instrucciones para acelerar el proceso fueron giradas por el comisionado Mario Moncada.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
5 de 12

La pantalla estará completamente lista antes de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
6 de 12

Se trata de una obra tecnológica que modernizará la experiencia de los aficionados en el “Chelato Uclés”.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
7 de 12

Será la pantalla más grande y moderna de todo Centroamérica, según informó la institución.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
8 de 12

El dispositivo tendrá dimensiones de 12 por 7 metros, destacando por su amplitud y nitidez.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
9 de 12

Además, está diseñada con estándares internacionales para uso en eventos deportivos de alto nivel.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
10 de 12

La nueva pantalla es idéntica a la instalada en el Fenway Park, hogar de los Medias Rojas de Boston.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
11 de 12

Este modelo es uno de los más avanzados utilizados actualmente en recintos de las Grandes Ligas.
Anuncian fecha que estará lista la pantalla del estadio Nacional: Marca y el país que la donó
12 de 12

CONDEPOR indicó que la instalación avanza sin contratiempos y dentro del cronograma previsto.
Cargar más fotos