Jorge Aldana se planta afuera del CLE y exige que se cuenten todas las actas

Tegucigalpa, Honduras.-El actual alcalde y candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, llegó la tarde de este martes 9 de diciembre hasta el Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado en las bodegas del Infop, para pedirle a los consejeros que cuenten de manera pública los votos.

"Somos voceros de la población que quiere transparencia, voceros de la población que quiere honestidad en los procesos electorales, que no quiere que la mano peluda manipule los resultados de una elección y por eso aquí hemos traído de manera transparente todas las 2,441 actas para que sean contadas sin el sistema, de manera pública abierta y manual, para que sepamos por donde la gente inclinó su voto el pasado 30 de noviembre", afirmó el candidato de Libre.

Agregó que no se moverían de la zona hasta que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) lleguen a revisar a contar los votos públicamente.