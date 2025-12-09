Ana Paola Hall: "No puedo meter mano en los resultados, si pudiera tampoco lo haría"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aseguró este martes -9 de diciembre- que no puede "meter mano" en los resultados electorales para favorecer o perjudicar a cualquier partido. "No puedo meter mano en los resultados, ni para favorecer o perjudicar a nadie y saben algo, si pudiera hacerlo, tampoco lo haría", declaró en conferencia de prensa, convocada para aclarar varios rumores en torno a los resultados electorales. Hall se refirió al caso de cambio de contraseñas brindado a los partidos políticos y aclaró que en pleno de consejeros se aprobó la inmediata sustitución de las contraseñas para evitar cualquier manipulación.

"En sesión de pleno convocada por su servidora, como presidenta, se aclaró el tema y se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas y eso se hizo a los pocos minutos, como así lo manifiestan los técnicos y como consta en la correspondiente acta", afirmó. Enfatizó en que "la dignidad siempre ha sido el pilar que ha mantenido toda mi vida y eso me impide en cualquier momento actuar de una manera distinta". "Rechazo de forma contundentemente que cualquier persona en base en dichos y no en hecho ponga en tela de juicio mi honra, honestidad y prestigio profesional", aseguró Hall.