CNE confirma filtración de contraseñas que comprometió el sistema TREP

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó un incidente de seguridad que comprometió la integridad del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta esencial para la divulgación de resultados en tiempo real.

El organismo señaló que la vulneración es considerada de carácter grave, ya que un empleado vinculado al despacho del consejero Marlon Ochoa recibió todas las claves de acceso asignadas a los partidos políticos, un hecho que el propio CNE reconoció como una violación directa a los protocolos de seguridad operativa, al manejo adecuado de credenciales y a los estándares mínimos exigidos para proteger la información electoral.

De acuerdo con un informe oficial fechado el 6 de diciembre de 2025, el archivo con las contraseñas fue entregado a Leshter Adalid Mendoza Osorio con la finalidad de ser impreso.

Esta acción expuso la confidencialidad e integridad de los accesos al sistema, generando un riesgo que podría haber facilitado la visualización de datos sensibles y de privilegios administrativos dentro de la plataforma.

El CNE enfatizó que la filtración se produjo durante el Proceso de Contingencia 2, una fase crítica en la que se refuerzan los mecanismos de control para impedir que estructuras políticas interfieran en la transmisión de resultados.

La institución remarcó que el incidente afecta la credibilidad del proceso electoral y contraviene los lineamientos contractuales y técnicos establecidos para la operación del TREP.

Por ello, tras constatar la vulneración, ordenó la regeneración inmediata de todas las contraseñas correspondientes a los partidos Libre, Nacional y Liberal.

Asimismo, determinó que las nuevas credenciales solo podrán ser entregadas directamente a los representantes oficiales de cada partido, sin participación del personal operativo del proveedor tecnológico ni de intermediarios políticos.

El CNE recordó a la empresa responsable del sistema su obligación contractual de mantener los más altos estándares de protección de datos y solicitó un informe detallado sobre la ejecución de las medidas correctivas adoptadas tras el incidente.