Condenan agresión verbal y con piedras de supuestos colectivos de Libre a periodista Luis Anariba

Tegucigalpa, Honduras.- Presuntos miembros de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) ate domingo -7 de diciembre- al periodista Luis Anariba, mientras realizaba una cobertura informativa.
En un video, que se viralizó en redes sociales, se observa como decenas de supuestos militantes del partido oficialista agredieron, verbal y físicamente, al comunicador y su equipo, quienes laboran en el canal Hable Como Habla (HCH).
“Vende Patria”, “fuera”, “traidores” y “periodismo vendido”, fueron parte de los insultos con los que atacaron a Anariba, mientras intentaba retirarse de la escena.
Para colmo, también comenzaron a lanzarles piedras y otros objetos. Momentos después, el comunicador dio a conocer que sufrió una herida en su cabeza.
HCH condenó enérgicamente la acción tomada por los militantes de Libre y además, se disculpó con los televidentes porque ya no darán cobertura, de primera mano, a la convocatoria realizada por el oficialismo.
Instituciones como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Organización No Gubernamental de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), condenaron el hecho.
“Ya no son solamente colectivos, sino también “líderes” de Libre que agraden a colegas periodistas en pleno ejercicio de su profesión. Condenamos la agresión a nuestro compañero Luis Anariba de HCH. Llegaron con violencia y se van con violencia”, condenó el CPH.
Mientras que, Joprodeh, aseguró que “condena la agresión recibida por el reportero de HCH Televisión Digital, Luis Anariba y su camarógrafo, en la sede de Libre por parte de miembros de los colectivos”.
Agregó que "exigimos respeto a la integridad física y la labor de las y los periodistas que hacen cobertura a las instituciones políticas, así como el respeto a libertad de prensa y a la libre expresión como derecho humano".
Cabe recordar que, la convocatoria fue realizada por el coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel 'Mel' Zelaya Rosales, para "exponer, analizar y deliberar sobre los actos injerencist y abiertamente hostiles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en las elecciones generales de Honduras".
Zelaya hace referencia a las declaraciones emitidas por Trump, dos días antes del proceso electoral, sobre su total apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura.