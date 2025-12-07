Condenan agresión verbal y con piedras de supuestos colectivos de Libre a periodista Luis Anariba

Tegucigalpa, Honduras.- Presuntos miembros de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) ate domingo -7 de diciembre- al periodista Luis Anariba, mientras realizaba una cobertura informativa. En un video, que se viralizó en redes sociales, se observa como decenas de supuestos militantes del partido oficialista agredieron, verbal y físicamente, al comunicador y su equipo, quienes laboran en el canal Hable Como Habla (HCH). “Vende Patria”, “fuera”, “traidores” y “periodismo vendido”, fueron parte de los insultos con los que atacaron a Anariba, mientras intentaba retirarse de la escena.

Para colmo, también comenzaron a lanzarles piedras y otros objetos. Momentos después, el comunicador dio a conocer que sufrió una herida en su cabeza. HCH condenó enérgicamente la acción tomada por los militantes de Libre y además, se disculpó con los televidentes porque ya no darán cobertura, de primera mano, a la convocatoria realizada por el oficialismo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Instituciones como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Organización No Gubernamental de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), condenaron el hecho. “Ya no son solamente colectivos, sino también “líderes” de Libre que agraden a colegas periodistas en pleno ejercicio de su profesión. Condenamos la agresión a nuestro compañero Luis Anariba de HCH. Llegaron con violencia y se van con violencia”, condenó el CPH.