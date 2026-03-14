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La cantante Doja Cat revela que padece un trastorno mental

La rapera estadounidense se ha sincerado sobre su salud mental y ha reconocido que recibe ayuda profesional tras pasar mucho tiempo pretendiendo que estaba bien

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 11:32
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Doja Cat confirmó de forma abierta que vive con un diagnóstico de salud mental que ha afectado su vida durante varios años.

 Foto: Instagram Doja Cat
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La artista explicó que se le ha identificado un trastorno de personalidad que influye en cómo procesa las emociones y relaciones humanas.

 Foto: Instagram Doja Cat
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Dijo que lleva años en terapia, lo que forma parte fundamental de su tratamiento y sanación continuos.

 Foto: Instagram Doja Cat
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Señaló que durante mucho tiempo pretendía estar bien, ocultando cómo se sentía realmente, algo que ahora le pesa emocionalmente.

 Foto: Instagram Doja Cat
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La cantante reconoció que lidiar con su condición ha sido desafiante y ha requerido un esfuerzo persistente para aprender a expresarse honestamente.

 Foto: Instagram Doja Cat
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A pesar de las dificultades, dijo sentirse orgullosa de los avances que ha hecho en su proceso personal.

 Foto: Instagram Doja Cat
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Durante la misma comunicación, también habló sobre otra artista y la defendió por cómo maneja su propia interacción con la atención pública.

 Foto: Instagram Doja Cat
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Su revelación suma a la conversación pública sobre este tema, que es frecuente en el contexto de la industria del entretenimiento.

 Foto: Instagram Doja Cat
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La declaración no sólo fue informativa, sino emotiva, destacando su lucha interna más allá de su imagen pública.

 Foto: Instagram Doja Cat
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Doja Cat eligió un formato audiovisual breve en una plataforma social para compartir su experiencia directamente con su audiencia.

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