La cantante Doja Cat revela que padece un trastorno mental

Doja Cat confirmó de forma abierta que vive con un diagnóstico de salud mental que ha afectado su vida durante varios años.
La artista explicó que se le ha identificado un trastorno de personalidad que influye en cómo procesa las emociones y relaciones humanas.
Dijo que lleva años en terapia, lo que forma parte fundamental de su tratamiento y sanación continuos.
Señaló que durante mucho tiempo pretendía estar bien, ocultando cómo se sentía realmente, algo que ahora le pesa emocionalmente.
La cantante reconoció que lidiar con su condición ha sido desafiante y ha requerido un esfuerzo persistente para aprender a expresarse honestamente.
A pesar de las dificultades, dijo sentirse orgullosa de los avances que ha hecho en su proceso personal.
Durante la misma comunicación, también habló sobre otra artista y la defendió por cómo maneja su propia interacción con la atención pública.
Su revelación suma a la conversación pública sobre este tema, que es frecuente en el contexto de la industria del entretenimiento.
La declaración no sólo fue informativa, sino emotiva, destacando su lucha interna más allá de su imagen pública.
Doja Cat eligió un formato audiovisual breve en una plataforma social para compartir su experiencia directamente con su audiencia.