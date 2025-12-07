Tomás Zambrano exige respuesta de empresa a cargo de divulgación de resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de casi dos días de que la plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permaneciera paralizada, el dirigente del Partido Nacional, Tomás Zambrano, exigió una respuesta inmediata por parte de la empresa responsable del sistema de divulgación y transmisión de votos.

Hoy -7 de diciembre-, Honduras cumple una semana exacta de haberse llevado a cabo las elecciones generales del 30 de noviembre y, hasta la fecha, el país sigue sin tener presidente electo.

En un video compartido en su cuenta de X, Zambrano manifestó que la suspensión del cómputo en la página del CNE ha generado preocupación en los hondureños, que continúan a la espera de resultados oficiales.