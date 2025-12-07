Tomás Zambrano exige respuesta de empresa a cargo de divulgación de resultados electorales

El dirigente nacionalista advirtió que el retraso en el sistema disminuye la confianza en el proceso electoral y pidió a autoridades y empresa aclarar la situación

    Zambrano aseguró que esta falla técnica afecta la credibilidad institucional en un momento en que la tensión electoral es alta.

  • 07 de diciembre de 2025 a las 14:02

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de casi dos días de que la plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permaneciera paralizada, el dirigente del Partido Nacional, Tomás Zambrano, exigió una respuesta inmediata por parte de la empresa responsable del sistema de divulgación y transmisión de votos.

Hoy -7 de diciembre-, Honduras cumple una semana exacta de haberse llevado a cabo las elecciones generales del 30 de noviembre y, hasta la fecha, el país sigue sin tener presidente electo.

En un video compartido en su cuenta de X, Zambrano manifestó que la suspensión del cómputo en la página del CNE ha generado preocupación en los hondureños, que continúan a la espera de resultados oficiales.

Resultados reñidos entre PL y PN y sin actualizaciones: Honduras cumple una semana tras elecciones

"Casi 48 horas lleva paralizado el cómputo en la página oficial del CNE, y eso constituye una gravísima irresponsabilidad que pone en riesgo la transparencia y la credibilidad del proceso electoral", manifestó.

El dirigente informó que para horas de la tarde de este domingo estaba programada una reunión técnica entre representantes del Partido Liberal, Partido Nacional y partido Libre. No obstante, denunció que el delegado de Libre no se presentó al encuentro.

"El software de la transmisión fue modificado; alguien tuvo acceso al sistema": denuncia Ochoa

"Es urgente que todos los actores políticos asuman su responsabilidad", exigió el diputado, subrayando la importancia de que todos los actores políticos cumplan con su rol en el proceso electoral.

“El país no puede seguir esperando”, afirmó el representante nacionalista, insistiendo en que las demoras en la divulgación de resultados aumentan la incertidumbre en un proceso electoral que describió como “sumamente reñido”

