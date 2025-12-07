Honduras amanece otro día con los resultados electorales congelados: más de 38 horas sin avances

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo a las 7:30 de la mañana se cumplieron 38 horas sin actualización en los resultados electorales. Los datos no se mantienen congelados desde el pasado viernes 5 de diciembre. A una semana de las elecciones generales en Honduras, aún no hay un escenario claro sobre quién podría ser el sucesor de Xiomara Castro, debido a lo reñido de los resultados, que hasta el momento continúan dando la ventaja a Nasry Asfura. Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen este domingo sin cambios por problemas técnicos en el escrutinio, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó a la empresa adjudicada para cumplir esa tareas (ASD).

Con el 88.2% de las actas procesadas desde el viernes al rededor de las 17:30, Asfura encabeza el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), frente a los 1.112.570 (39,49 %) de Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde el viernes a las 5:30 de la tarde hasta la medianoche pasaron 6 horas con 30 minutos, al sumar las 24 horas completas del sábado y luego las 7 horas con 30 minutos transcurridas desde la medianoche del domingo hasta las 7:30 de la mañana, se completa un total exacto de 38 horas sin que se registren cambios en el sistema de divulgación.