Elecciones en San Antonio de Flores bajo la mira: observadores y ejército vigilan el proceso

San Antonio de Flores, Honduras.- No es la primera vez que un proceso electoral no se desarrolla con normalidad en San Antonio de Flores, pero a diferencia de hace cuatro años, esta vez las elecciones tuvieron que repetirse, con presencia de observadores, fuerte resguardo militar y supervisión de la fiscalía. "Hemos recibido instrucciones de cubrir aquí cualquier situación que se presente en San Antonio de Flores sobre el desarrollo de las elecciones, que ya sabemos que fueron suspendidas en su momento", dijo José Luis Cuadra, fiscal del Ministerio Público en Danlí.

El fiscal agregó: "Hay antecedentes; la vez pasada sucedió lo mismo. Sí, tenemos conocimiento de que este municipio, en las elecciones hace cuatro años, tuvo este mismo problema. No que no se desarrollaron, sino que hubo anomalías en el proceso de las votaciones y por eso es que hasta mucho tiempo después tomó posesión uno de los alcaldes". Por su parte, David Abraham Amador, presidente del Consejo Departamental Electoral del departamento de El Paraíso, aseguró: "La gente está haciendo fila y cabe resaltar también la presencia de seguridad que tienen estas elecciones". Detalló que en cada centro de votación hay aproximadamente 20 elementos del ejército y patrullas de la Policía Militar. Desde tempranas horas de este domingo 7 de diciembre, los hondureños acudieron a las urnas en este municipio, donde más de 4,000 personas están habilitadas para votar.