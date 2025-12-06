Inicia traslado de material electoral a San Antonio de Flores para repetir las elecciones

El Paraíso, Honduras.— El material electoral destinado al municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, comenzó a ser trasladado este sábado —6 de diciembre— bajo la custodia de las Fuerzas Armadas (FF AA).

Cabe recordar que, la repetición del proceso electoral en este municipio, está programado para mañana domingo 7 de diciembre. Los pobladores de la zona ya se preparan para votar por segunda ocasión.

Originalmente, los comicios generales en Honduras se realizaron el pasado 30 de noviembre; sin embargo, en este municipio no se lograron instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) debido a denuncias sobre tráfico de credenciales.