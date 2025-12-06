Inicia traslado de material electoral a San Antonio de Flores para repetir las elecciones

El Paraíso, Honduras.— El material electoral destinado al municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, comenzó a ser trasladado este sábado —6 de diciembre— bajo la custodia de las Fuerzas Armadas (FF AA).
Cabe recordar que, la repetición del proceso electoral en este municipio, está programado para mañana domingo 7 de diciembre. Los pobladores de la zona ya se preparan para votar por segunda ocasión.
Originalmente, los comicios generales en Honduras se realizaron el pasado 30 de noviembre; sin embargo, en este municipio no se lograron instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) debido a denuncias sobre tráfico de credenciales.
Ante esta situación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió repetir la votación en la zona para garantizar la transparencia del proceso.
El operativo de traslado incluye personal de las FF AA encargado de la custodia y vigilancia del material electoral, así como medidas logísticas para asegurar que las urnas, boletas y demás insumos lleguen de manera íntegra a cada centro de votación.
Autoridades del CNE supervisan la operación para garantizar que, esta vez, las elecciones se desarrollen sin contratiempos.
Las autoridades realizaron un llamado a los ciudadanos de San Antonio de Flores a acudir a las urnas este domingo y ejercer su derecho al sufragio de manera ordenada, en un proceso que se espera concluya con resultados confiables y transparentes.