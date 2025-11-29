CNE pide no creer en triunfos tempranos y acompañar retorno del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas horas de que se abran las urnas en los 18 departamentos del país, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado a la población para que se prepare y actúe con responsabilidad durante la jornada de elecciones generales de este domingo 30 de noviembre. A través de su cuenta oficial en X/Twitter, Hall publicó este sábado una serie de recomendaciones orientadas a garantizar un proceso ordenado, transparente y custodiado por la ciudadanía, principalmente. “A horas de las Elecciones Generales, es importante prepararnos”, inició señalando en su mensaje junto a una lista de acciones clave para los votantes y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Entre los puntos más relevantes, la consejera recordó a los hondureños la importancia de revisar con anticipación su centro de votación en el portal oficial del CNE y de acudir a votar temprano para evitar aglomeraciones y contratiempos. Asimismo, subrayó el compromiso que tienen los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, quienes —indicó— deben permanecer en sus mesas hasta finalizar el escrutinio y la transmisión de resultados, como parte de su responsabilidad democrática. La titular del ente electoral también pidió a la población mantenerse alerta ante la desinformación. En mayúsculas, uno de los numerales del tuit advierte: "No creas en declaratorias tempranas de triunfo de ningún candidato o candidata". Hall añadió que la ciudadanía puede contribuir a la cadena de custodia del proceso, acompañando el retorno del material electoral en distintos tramos, hasta su llegada a Tegucigalpa, donde se completará el resguardo final. “Otros deben sumarse en ese momento y hacer lo propio un tramo más, hasta llegar a la capital”, expresó.

— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) November 29, 2025