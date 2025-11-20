CNE da banderillazo inicial y envía primer material electoral rumbo a Atlántida, Colón y Ocotepeque

Camiones con el material electoral partieron desde el Centro Logístico Electoral (CLE) este jueves, dando inicio oficial a la distribución hacia los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, como parte de la preparación para las Elecciones Generales del 30 de noviembre. Aquí los detalles del banderillazo oficial.
Sin la presencia de la consejera Cossette López, los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa encabezaron el banderillazo de salida, marcando el inicio del traslado del material que será utilizado por las Juntas Receptoras de Votos en los comicios.
Personal logístico del CNE supervisó la carga de los camiones en el CLE, donde se aseguró el embalaje de las papeletas, urnas y kits electorales que serán distribuidos en la Ruta 1 hacia el litoral y occidente del país.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, destacó que los dispositivos GPS para el monitoreo del traslado no estarán disponibles hasta el sábado, lo que ha generado inquietud sobre la seguridad del material en tránsito.
Los camiones iniciaron su ruta hacia Colón, Atlántida y Ocotepeque en medio de un ambiente de expectativa ciudadana por la jornada electoral del próximo 30 de noviembre.
Elementos de seguridad acompañaron la salida de los vehículos desde Tegucigalpa, con un despliegue limitado en comparación con procesos electorales anteriores, debido a la ausencia temporal del rastreo satelital.
La flota vehicular se dispuso en fila frente al Centro Logístico Electoral antes de iniciar su recorrido, en un operativo que marca el arranque formal de la fase de distribución territorial del material.
Autoridades electorales remarcaron que la distribución temprana del material permitirá ganar tiempo en la organización de las Juntas Receptoras de Votos y evitar retrasos logísticos en zonas de difícil acceso.
En el banderillazo participaron observadores nacionales y representantes de partidos políticos, quienes documentaron la salida de los camiones como parte del seguimiento al proceso electoral.
Los vehículos salieron sin el sistema de rastreo GPS, un factor que ha desatado cuestionamientos públicos sobre la transparencia y seguridad del proceso, especialmente en un contexto electoral altamente vigilado.
El material transportado corresponde a la primera entrega oficial destinada a los departamentos de la Ruta 1, mientras el resto del país recibirá sus insumos en fechas escalonadas durante las próximas semanas.
Con este banderillazo, el Consejo Nacional Electoral declara iniciada la fase final del proceso logístico previo a las elecciones, una etapa clave para garantizar la instalación y funcionamiento de las mesas de votación en los 18 departamentos.