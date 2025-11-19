Colectivos de Libre incumplieron orden de Rixi de quedarse en la capital

La misión explícita, y casi obligatoria de la presidenciable Rixi Moncada, hacia sus correligionarios, era quedarse hasta un día antes de las elecciones generales, pero la militancia Libertad y Refundación (Libre) hizo caso omiso a su petición.
La seguidores de Libre que llegaron el 9 de noviembre al mitin político en la Villa Olímpica, tenían la orden de permanecer en la capital y pernoctar en ese complejo deportivo, pero el mismo día de la concentración política, todos regresaron a sus lugares de origen.
A diez días de la reunión de Rixi Moncada, las calles y pasillos del complejo José Simón Azcona, lucen vacías, sin la presencia siquiera de un camarada de Libre, tal y como lo pidió su candidata a la presidencia de la República.
Los gimnasios de la Villa Olímpica están vacíos, algunos de ellos con sus portones cerrados, la prueba de que ninguno de los miembros del partido gobierno se quedó a dormir en ellos, así como se esperaba durante las tres últimas semanas de noviembre.
En el gimnasio número uno sólo están los implementos deportivos para los entrenamientos de gimnasia y las mesas de ping-pong, pero nada de presencia de los colectivos de Libre que llegaron el 9 de noviembre desde el interior del país.
Según Rixi Moncada, hay intensiones de perpetar un "fraude electoral", mediante el Sistema de Transmisión de Resultados (TREP), el que sería orquestado por la oposición y ejecutado por la consejera Cossette López, por lo que tendrían que estar en la Villa Olímpica para vigilar los votos.
"Le ordeno a los coordinadores de los 18 departamentos, que deben dejar aquí en Tegucigalpa una comisión que los representa, de 12 personas por cada departamento. Con esa comisión de 12 personas por cada departamento estableceremos nuestro frente de batalla en defensa de la victoria", dijo Rixi ese día en su discurso.
La mayor afluencia de personas y un nutrido número de vehículos estatales, se pueden observar en las oficinas de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Honduras (Condepor), dentro de la Villa Olímpica.
Otro de los sitios en los que se puede mirar presencia de empleados es en las instalaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), pero no así de simpatizantes de Libertad y Refundación.
Desde el ingreso al establecimiento de la Villa Olímpica se puede apreciar lo solo que está este sitio, que de haberse acatado las instrucciones de la presidenciable Rixi Moncada.
Algunos empleados estatales son los que a menudo se pueden ver caminando por los pasajes de la Villa Olímpica, según constató EL HERALDO.
Un grupo de jóvenes entrenando en el gimnasio número dos de la Villa Olímpica, dónde se preveía estarían aguardando los colectivos Libre, a una orden de la dirigencia de Libertad y Refundación, en caso de ser necesaria su interacción en las calles de la capital.
Los portones del gimnasio dos están abiertos al público, para la práctica de los deportes que ahí acostumbran a entrenar, especialmente por jóvenes capitalinos.
La orden de la candidata de Libertad y Refundación (Libre), de permanecer en la Villa Olímpica, en la capital, no surtió efecto. Así se ven sus gimnasios, cuando la intención era de que estuvieran llenos de colectivos de Libre.