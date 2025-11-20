El CNE envía las maletas electorales a Ocotepeque, Colón y Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el envío de las maletas electorales, una operación clave para cumplir con el cronograma previo a los comicios. Los primeros cargamentos fueron destinados a los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, marcando así el comienzo del despliegue logístico a nivel nacional. Según el calendario, este es solo el comienzo de una distribución que se extenderá en los próximos días para abastecer la totalidad de los centros de votación del país y garantizar que el material llegue a tiempo antes de la jornada electoral. Durante el despacho de los primeros tres departamentos el órgano electoral envió a 2,026 maletas electorales. Este viernes saldrán nuevas rutas hacía el departamento de Yoro y El Progreso. El traslado del material está a cargo de la empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C. V., originaria de Choluteca, adjudicataria del contrato de transporte por un monto de más de 70 millones de lempiras.

En sesión de Pleno la noche del miércoles, la institución aprobó el inicio de la distribución sin modificaciones, pese a intentos previos de frenar la salida de los primeros camiones para dotar las más de dos mil maletas con dispositivos de geolocalización. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La votación quedó dividida: la consejera presidenta Ana Paola Hall y el consejero Marlon Ochoa votaron un favor, mientras que la consejera vocal Cossette López Osorio se pronunció en contra debido a que los equipos de GPS no estaban listos para este primer envío. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reiteró que el envío de las maletas no sufrirá retrasos y recordó que la institución ya enfrentó contratiempos similares durante las elecciones primarias de 2025, situación que —aseguró— no permitirá que se repita. Señaló además que resulta “cómodo” para ciertos sectores requieren soluciones inmediatas sobre aspectos logísticos que aún no están materialmente disponibles, pero que ya están en proceso de gestión. En ese sentido, hizo un llamado a no entorpecer el desarrollo electoral ya optar por el camino democrático: “buscar soluciones, no obstáculos”. "Mi posición, antes que esperar varitas mágicas que aparezcan lo que hoy no se tiene, es que haya elecciones. Sin excusas ni retrasos", expresó en su cuenta de X. Bladimir Bastida, director del Instituto de Formación del CNE, informó que el pleno autorizó el proceso de carga de las unidades que participan en esta primera fase, describiendo el banderillazo como un acto simbólico pero determinante para la salida de las maletas hacia los distintos departamentos. "Este esfuerzo titánico lo realiza todo el equipo del CNE. Funcionarios y técnicos están trabajando día y noche para garantizar que el 30 de noviembre la ciudadanía pueda ejercer su voto", indicó.