Presidenta del CNE advierte que no retrasará cronograma electoral

Bajo un ambiente de presión, la presidenta del CNE aseguró que no habrá atrasos en el proceso, al tiempo que se inicia formalmente la distribución del material electoral

    La funcionaria confirmó que hoy se realizará el primer despacho de maletas electorales.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 11:59

Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, salió al paso este jueves a los cuestionamientos sobre los supuestos riesgos de retrasos en la distribución del material electoral y aseguró que el organismo avanza conforme al plan establecido.

La funcionaria confirmó que hoy se realizará el primer despacho de maletas electorales con destino a los departamentos de Colón, Ocotepeque y Atlántida, marcando el inicio formal de la movilización logística para los comicios generales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Hall respondió directamente a las críticas que señalan posibles incumplimientos en el cronograma.

Disyuntiva en el CNE: ¿Enviar material electoral sin GPS o retrasar el proceso?

“No se retrasará el envío de maletas –experiencia ya padecida en las Primarias 2025– ni se atropellará el cronograma electoral”, escribió.

La presidenta del CNE también cuestionó a los sectores que demandan acciones “que materialmente hoy no están disponibles en el CNE”, asegurando que el organismo trabaja en encontrar soluciones y que la presión externa, lejos de ayudar, entorpece.

“Resulta cómodo salir exigiendo lo que materialmente hoy no está disponible (...) y para lo que se está buscando solución”, expresó, dando a entender que parte de las exigencias no toman en cuenta las limitaciones operativas actuales.

Hall insistió en que, ante los desafíos logísticos y tensiones políticas, la única vía democrática es resolver y avanzar, no obstaculizar.

“En vez de entorpecer, la vía democrática es resolver”, sostuvo, dejando entrever un mensaje dirigido tanto a actores políticos como a sectores internos del órgano electoral que han expresado preocupación por los plazos.

CNE muestra el armado de las primeras maletas electorales

La consejera también reafirmó su postura a favor de garantizar los comicios en la fecha prevista, pese a las carencias reconocidas por el propio organismo. “Mi posición, antes que quedarse esperando varitas mágicas que aparezcan lo que hoy no se tiene, es que haya elecciones”, señaló en su publicación.

Finalmente, Hall remarcó que no respaldará ningún intento de extender tiempos ni permitir excusas que pongan en riesgo el calendario electoral. “Sin excusas ni retrasos y siempre de frente: mi postura es y será siempre a favor de que haya elecciones generales y lucharé contra cualquier obstáculo que se interponga en ese camino”, concluyó.

