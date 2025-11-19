Disyuntiva en el CNE: ¿Enviar material electoral sin GPS o retrasar el proceso?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una disyuntiva que puede afectar la logística y la seguridad de las elecciones generales, según anunció la consejera Cossette López este miércoles en conferencia de prensa.

La funcionaria explicó que la Dirección Electoral los ha puesto a tomar una decisión sobre si se retrasa o no el traslado del material electoral, debido a que la empresa de transporte tiene algunos dispositivos GPS en el exterior.

"La empresa tiene unos dispositivos en el exterior y está en que si los traen o no los traen, porque precisamente se está planteando por la Dirección Electoral, o se despacha a los primeros departamentos sin GPS y se cumple a cabalidad con mandarlos el 20 de noviembre o se retrasa un día o un día y medio y se mandan todos con GPS, esta es la disyuntiva que hemos planteado frente al pleno", detalló López.