Disyuntiva en el CNE: ¿Enviar material electoral sin GPS o retrasar el proceso?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una disyuntiva que puede afectar la logística y la seguridad de las elecciones generales, según anunció la consejera Cossette López este miércoles en conferencia de prensa.
La funcionaria explicó que la Dirección Electoral los ha puesto a tomar una decisión sobre si se retrasa o no el traslado del material electoral, debido a que la empresa de transporte tiene algunos dispositivos GPS en el exterior.
"La empresa tiene unos dispositivos en el exterior y está en que si los traen o no los traen, porque precisamente se está planteando por la Dirección Electoral, o se despacha a los primeros departamentos sin GPS y se cumple a cabalidad con mandarlos el 20 de noviembre o se retrasa un día o un día y medio y se mandan todos con GPS, esta es la disyuntiva que hemos planteado frente al pleno", detalló López.
La consejera López manifestó que, en su opinión, sería preferible que todo el material saliera con GPS, aunque implique un ligero retraso. "Es un riesgo tener el material estacionado sin GPS", afirmó.
Finalmente, la consejera refirió que durante las próximas horas se conocerá la decisión, pues falta que los otros consejeros emitan su dictamen en torno al tema.
La logística está conformada por unos 64 vehículos: 43 furgones, 4 furgones estacionarios y 17 camiones, todos listos para movilizar el material hacia los diferentes centros de votación en todo el país.