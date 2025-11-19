Sala de lo Constitucional en reunión de emergencia para abordar el estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó una reunión de emergencia este miércoles -19 de noviembre- para deliberar sobre la extensión del estado de excepción en el país. La acción se tomó a raíz del recurso de inconstitucionalidad que presentó la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) sobre la medida, ante la Sala. Se presume que, en el encuentro, se determinará si la medida será declarada como inconstitucional o se mantendrá vigente por los próximos 45 días.

Cabe recordar que, el pasado miércoles 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo, sin la ratificación del Congreso Nacional, anunció una nueva ampliación de la medida. En caso de que la determinación no sea anulada, por primera vez en la historia, Honduras vivirá un proceso electoral bajo este tipo de restricciones. Diversos sectores han rechazado la decisión tomada por el Ejecutivo, entre ellos, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la ASJ.