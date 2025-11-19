Empresa que peritó audios para Libre rastrea infidelidades en Colombia

La empresa Private Investigation Technology (PTC), contratada por Libre para realizar el peritaje privado de los supuestos audios entre Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano y un militar, investigan casos de infidelidad en Colombia.
Un representante de la empresa, Jeison Villamil, confirmó que habían sido contratados por el partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje a los audios presentados ante el Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.
Según la empresa, el peritaje realizado por su empresa a los audios, señalan que estos son de voces naturales; sin embargo, no dieron más detalles de los hallazgos, ni los procedimientos utilizados para garantizar la veracidad de los audios.
Private Investigation Technology (PTC) se presentan como "detectives privados en busca de la verdad, dando solución a todos los casos en diferentes escenarios".
Además, afirman ser "la primera agencia en Colombia que cuenta con equipo de investigadores privados y equipo de abogados especialistas en todo tipo de derecho".
De igual forma, la empresa se presenta como una opción para quienes buscan soluciones a casos personales, como infidelidades, y empresariales, utilizando un proceso investigativo, detallado y discreto.
En sus redes sociales comparten que entre los trabajos que realizan es descubrir casos de infidelidad. Incluso realizan pruebas de polígrafo de infidelidad.
Cabe mencionar que en ninguna de sus publicaciones en redes sociales mencionan que realizan peritajes de audios, y, en cambio, afirman que sus servicios son: reconstrucción de hechos, cazainfieles, secuestros, extorsión, hurtos, dactiloscopia.
PTC afirma ser la primera agencia de investigación privada de Suramérica en crear una alianza estratégica con la comisión latinoamericana de derechos humanos.
La abogada Danelia Ferrera, representante de Cossette López, calificó como "no seria" la pericia hecha por la empresa colombiana, por negarse a ofrecer detalles. Mientras que, Dagoberto Aspra, también abogado de López, aseguró que "el peritaje contratado por Libre es un circo".