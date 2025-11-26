Rostros nuevos y otros que buscan reelección: candidatos a diputados por Copán

Isis Cuéllar, Francis Cabrera y otros rostros que se reflejan en la papeleta electoral de candidatos a diputados por el departamento de Copán ¿Qué casilla ocupan y qué rostro destaca?
Sin foto, pero con sus nombres, ya en la casilla disponible en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) están los siete candidatos a diputados por el Partido Democracia Cristiana (DC).
Del partido Libertad y Refundación (Libre) figura en la casilla ocho Isis Cuéllar, seguido de Eduardo Ferrufino, Brenda Santos, Carlos Cruz, Jorge López, Zoila Alvarado y Carlota Espinoza.
Isis Cuéllar actualmente es diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Copán, quien ha estado en el centro de un escándalo por presunto uso indebido de fondos de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ahora, busca reelegirse por el mismo cargo.
Desde el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), desde la casilla 15 hasta la 21, están Didier López Espinoza, Nancy Deras, Marlon Escobar, Helen Pinto, Franklin Ramos, Evelin Escobar y Nelson Pontaza Fajardo.
Christian Hernández, Waleska Valenzuela, Francis Cabrera, Norma Aguilar, Marlon Santos, Evelyn Ríos y Alex Portillo van como candidatos por el Partido Liberal.
Francis Cabrera es actual diputado liberal y busca reelegirse para el mismo cargo en estas elecciones 2025.
Del Partido Nacional de Honduras se encuentran Roy Cruz, Erik Alvarado, Juan Lagos, Alba Guerra, Denia Romero, Ovidio Ayala y Dilcia Mancia.
En total, así se ve la planilla con un total de 35 candidatos a diputados por el departamento de Copán en estas elecciones del 30 de noviembre.