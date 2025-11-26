Sin Cálix, con un exmagistrado del TSE y otros rostros: candidatos a diputados por Olancho

Los cinco partidos políticos postulantes en cada departamento buscarán, con sus candidatos a diputados, un puesto en el Congreso Nacional, donde algunos perfiles destacan. Estos son todos los candidatos por el departamento de Olancho, del cual salen nueve escaños en el Poder Legislativo.
Del lado del partido Democracia Cristiana, de la casilla 1 a la 4 están José Barahona, Keyla Molina, César Meza y Gensuya Martínez.
De la casilla 5 a la 7, por el mismo partido, se encuentra Delbin Ochoa, Blanca Hernández y Juan Carlos Gonzáles.
Pasando al Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezan la lista el reconocido abogado Marco Ramiro Lobo, Arminda Urtecho, Ennide Aguilar y Ángel Sandoval.
Seguido de José Juarez, el diputado Rafael Sarmiento y Laryssa Aguirre.
Marco Ramiro Lobo fue exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tambien es abogado.
Por su parte, Rafael Sarmiento es actual diputado de Libre y jefe de bancada del mismo partido. Fue acusado de coordinar una reunión entre el diputado Carlos Zelaya con presuntos narcotraficantes, lo cual él ha negado de forma pública.
Con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), de Nelson Ávila, están Darlin Flores, Virgilio Hernández, Karla Banegas y Fidel Cerrato, de la casilla 15 a la 18.
De la casilla 19 a la 21 están Greisy García, Esmin Castro y Keilyn Hernández.
Seguido de la polémica casilla 22 de Samuel García, quien meses antes la había cedido a Jorge Cálix, pero retiró su renuncia tras que el CNE rechazara la inscripción de Cálix, junto a otros candidatos por el Partido Liberal.
También están Dipson Miralda, Gerardo Hernández y Ruth Guillén.
Samuel García, candidato a diputado liberal por Olancho, había renunciado a su candidatura para dar paso a Jorge Cálix en la casilla 22 del Partido Liberal. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró sin lugar la petición para inscribir a Cálix en esa casilla.
Por el Partido Nacional, de la casilla 29 a la 32, están Karla Figueroa, Carlos Cano, Óscar Eduardo Rivera y Francisco López.
Finalmente, la papeleta cierra con Karla Martínez, Ángel Velásquez y Karla Barahona.