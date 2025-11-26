  1. Inicio
Sin Cálix, con un exmagistrado del TSE y otros rostros: candidatos a diputados por Olancho

Unos 35 rostros se perfilan como candidatos a diputados por el departamento de Olancho para llegar al Congreso Nacional en estas elecciones generales de 2025. Conozca quiénes son

  • 26 de noviembre de 2025 a las 11:00
Los cinco partidos políticos postulantes en cada departamento buscarán, con sus candidatos a diputados, un puesto en el Congreso Nacional, donde algunos perfiles destacan. Estos son todos los candidatos por el departamento de Olancho, del cual salen nueve escaños en el Poder Legislativo.

Foto: CNE
Del lado del partido Democracia Cristiana, de la casilla 1 a la 4 están José Barahona, Keyla Molina, César Meza y Gensuya Martínez.

 Foto: CNE
De la casilla 5 a la 7, por el mismo partido, se encuentra Delbin Ochoa, Blanca Hernández y Juan Carlos Gonzáles.

 Foto: CNE
Pasando al Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezan la lista el reconocido abogado Marco Ramiro Lobo, Arminda Urtecho, Ennide Aguilar y Ángel Sandoval.

 Foto: CNE
Seguido de José Juarez, el diputado Rafael Sarmiento y Laryssa Aguirre.

 Foto: CNE
Marco Ramiro Lobo fue exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tambien es abogado.

 Foto: Redes sociales
Por su parte, Rafael Sarmiento es actual diputado de Libre y jefe de bancada del mismo partido. Fue acusado de coordinar una reunión entre el diputado Carlos Zelaya con presuntos narcotraficantes, lo cual él ha negado de forma pública.

 Foto: Redes sociales
Con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), de Nelson Ávila, están Darlin Flores, Virgilio Hernández, Karla Banegas y Fidel Cerrato, de la casilla 15 a la 18.

 Foto: CNE
De la casilla 19 a la 21 están Greisy García, Esmin Castro y Keilyn Hernández.

 Foto: CNE
Seguido de la polémica casilla 22 de Samuel García, quien meses antes la había cedido a Jorge Cálix, pero retiró su renuncia tras que el CNE rechazara la inscripción de Cálix, junto a otros candidatos por el Partido Liberal.

 Foto: CNE
También están Dipson Miralda, Gerardo Hernández y Ruth Guillén.

 Foto: CNE
Samuel García, candidato a diputado liberal por Olancho, había renunciado a su candidatura para dar paso a Jorge Cálix en la casilla 22 del Partido Liberal. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró sin lugar la petición para inscribir a Cálix en esa casilla.

Foto: Redes sociales
Por el Partido Nacional, de la casilla 29 a la 32, están Karla Figueroa, Carlos Cano, Óscar Eduardo Rivera y Francisco López.

 Foto: CNE
Finalmente, la papeleta cierra con Karla Martínez, Ángel Velásquez y Karla Barahona.

 Foto: CNE
