Admiten recurso de inconstitucionalidad contra estado de excepción presentado por ASJ

Castañeda explicó que si bien el Poder Ejecutivo tiene la facultad de suspender algunos derechos constitucionales, enfatizó que deben seguir el proceso correspondiente que consiste en que el decreto debe pasar por el Congreso Nacional para ser ratificado, sea modificado o improbado. Esto está contemplado en el inciso 4 del artículo 187 de la Constitución de la República.

"Nosotros no estamos en contra del combate frontal contra el crimen organizado, más bien hemos sido los que más lo hemos promovido. Lo que pedimos es que se hagan legal y de debida forma, que no se suspendan derechos y garantías si no se cuentan con todos los mecanismos", declaró Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.